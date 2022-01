Andrei Irimie, primul în topul județean al anului 2021, la sporturi neolimpice: “Un vis care s-a concretizat acum”

În ultimul deceniu, în privința topului județean la nivelul sporturilor neolimpice, prima poziție a fost disputată mai mereu de karateka de la Dojokan Activ Aiud (anul trecut, Ioo Sandor) și practicanții powerliftingului, pregătiți de neobositul antrenor Ovidiu Pănăzan (și acesta desemnat numărul 1, la fel ca în ultimii 7 ani).

Uniristul Andrei Irimie, laureat în premieră, este ultimul exemplu în acest sens, acesta urmându-le altor competitori din sporturile de forță precum Carmen Pârva (2011 și 2012), Laurenţiu Avram (2013), Maria Balea (2014) – toți Zamolxis Alba Iulia, Andrei Cioflică 2018) și Alexandru Catarambă (2019) – ambii CS Unirea Alba Iulia.

*Bronz la seniori

În 2021 Andrei Irimie s-a remarcat printr-o performanță istorică pentru sportul din Alba, fiind medaliat cu bronz în limitele categoriei 83 kilograme, la Campionatul Mondial de seniori proba de împins culcat (cu 257,5 kilograme), în Norvegia, la Stavanger, în noiembrie. Competitorul de 31 de ani, din Alba Iulia, a mai devenit campion european de seniori la proba împins culcat (Plisen, Cehia) și a cucerit 6 medalii de aur la Campionatele Naționale de seniori.

“Este un lucru deosebit pentru mine să ies pe primul loc. Mi-am dorit foarte mult în în ultimii ani, am fost mai mereu aproape, dar în cele din urmă visul s-a concretizat acum. Îmi propun ca și la finele anului viitor să reeditez performanța”, a declarat Andrei Irimie, ce practică powerliftingul de 11 ani. Acesta are la activ peste 26 de ani de activitate în domeniul sportului, începând cu karate, la 4 ani, și trecând la atletism pe distanță medie, fotbal (sub îndrumarea lui Alexandru Kalanyos, la Unirea Alba Iulia, avându-i colegi printre alții pe Nicolae Stanciu și Gicu Grozav!) și revenind la atletism pe distanțe scurte.

*Dedicație pentru antrenorul Ovidiu Pănăzan

Campion național neîntrerupt din 2011, Andrei muncește ca programator IT-ist în domeniul development (aplicații pentru mobil, aplicații web etc.), iar în privința sportului se pregătește de 4 ori pe săptămână, un antrenament durând în medie aproximativ 2 ore și jumătate (și chiar 3 ore în perioada rece).

“Dedic acest premiu tuturor persoanelor care mi-au fost aproape și m-au sprijinit din toate punctele de vedere, cele care se văd și cele care nu se văd. Antrenorul Ovidiu Pănăzan a crezut în mine mai mult decât am crezut chiar eu, este mai optimist și mi-a transmis speranță”, a spus Andrei Irimie.

*Încercări de record mondial

Odată ridicată ștacheta performanței, Andrei Irimie își propune ca în 2022 să obțină alte rezultate semnificative la nivelul competițiilor internaționale de calibru, Campionatele Europene și Campionatele Mondiale. În plus, un alt deziderat îndrăzneț este doborârea recordului mondial al probei de împins din culcat, deținut momentan de un sportiv din Ucraina (cu 292,5 kg), asta după ce a încercat, în trecut, în două rânduri să depășească precedentele recorduri mondiale, la 265 kilograme și respectiv 275 kilograme (ultima, în 2018, la Mondialele de la Halmstad, Suedia).

„Sperăm că vom putea repeta cel puțin aceleași performanțe, dar pentru aceasta e nevoie de muncă, suferință, transpirație. Targetul este să prind iarăși podiumul, dar de data aceasta să schimb culoarea medaliei, măcar în argint”, a încheiat Andrei Irimie, cel pentru care anul 2021 a însemnat și unirea destinului cu jumătatea inimii sale.