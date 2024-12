ANALIZĂ: Cu cât va crește turismul în și din România după intrarea completă în spațiul Schengen

Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), aderarea completă a României la spațiul Schengen terestru de la 1 ianuarie 2025 deschide noi orizonturi pentru turismul românesc, facilitând nu doar călătoriile cetățenilor, ci și dezvoltarea sectorului turistic prin atragerea unui număr sporit de turiști străini. Fără granițe cu Ungaria și Bulgaria, mobilitatea în Europa Centrală, de Vest dar și spre Bulgaria și Grecia devine fluidă și eficientă. Ce schimbări se prefigurează și care sunt perspectivele pentru turismul românesc?

Aderarea la spațiul Schengen terestru reprezintă o schimbare fundamentală pentru mobilitate. După ani de așteptare, aderarea completă a României la spațiul Schengen de la 1 ianuarie 2025 marchează o etapă importantă în integrarea europeană. Eliminarea controalelor la frontierele terestre cu Ungaria și Bulgaria va aduce beneficii semnificative pentru turiști, transportatori și afaceri.

”Intrarea în spațiul Schengen este foarte importantă pentru români, din punct de vedere turistic. Ne amintim toți de cozile de zeci de ore din perioada pandemiei, la intrarea în Grecia. Au rămas în mentalul colectiv. Acum putem să intrăm în Bulgaria și Grecia fără timpi de așteptare și cu siguranță va crește traficul pe aceste destinații. Și spre Vest va crește traficul turistic, deci pentru noi, pentru români, este un lucru extraordinar”, declară Alin Burcea, președintele ANAT.

Pentru cetățenii români, acest lucru înseamnă o simplificare semnificativă a formalităților de călătorie în Europa Centrală și de Vest. Totodată, accesul facil spre Bulgaria și Grecia, destinații turistice preferate de români, va elimina cozi interminabile la granițe, reducând considerabil timpul și stresul asociat tranzitării. Să nu uităm cât de mult a crescut traficul turistic și în trecut, o dată în 2001, când am fost exceptați de vize pentru țările Uniunii Europene și pentru spațiul Schengen, respectiv de la 1 ianuarie 2007, când am aderat la Uniunea Europeană, chiar dacă nu și în spațiul Schengen. Românii au putut circula mult mai ușor dar a crescut și numărul de turiști străini.

Statistici recente arată că aproximativ 1,2 milioane de turiști români merg anual în Grecia și aproape 1 milion în Bulgaria. Eliminarea granițelor ar putea stimula o creștere semnificativă a acestor cifre. Conform estimărilor touroperatorilor, circulația turistică a românilor ar putea crește cu cel puțin 15% în 2025, datorită accesului liber și fluidizării transportului rutier.

Eliminarea controalelor la frontierele terestre va face călătoriile mai rapide și mai puțin costisitoare pentru turiștii români care preferă transportul cu mașina personală, autocarul sau trenul. Acest lucru poate duce la creșterea interesului pentru vacanțele spontane în Europa. Mulți turiști români ar putea alege city break-uri în orașe precum Viena, Budapesta, Paris, Barcelona, Roma sau Bratislava, datorită ușurinței de a călători.

Eliminarea formalităților de control înseamnă, de asemenea, timpi mai scurți de deplasare și economii la costurile logistice, ceea ce poate duce la pachete turistice mai avantajoase pentru români. Un exemplu concret este perioada vacanțelor de Paște și de vară, când cozile kilometrice la vama Kulata – Promachonas sunt o obișnuință. Fără controale, timpul pierdut va fi redus, iar experiența turistică va fi mai plăcută.

Aderarea completă la Schengen nu va stimula doar turismul de ieșire din țară, ci și turismul de intrare (“incoming”). Pentru turiștii europeni, accesul mai simplu și mai rapid în România poate transforma și mai multe orașe românești în destinații atractive. Oferim exemplul piețelor de Crăciun din România, care au început deja să atragă turiști străini și în sezonul de iarnă, în special în luna decembrie. În special turiștii din Ungaria, Austria, Germania și Polonia vor beneficia de călătorii neîntrerupte cu mașina. Distanțele relativ scurte și accesul facil pot stimula turismul cultural și ecoturismul. Agențiile de turism pot dezvolta circuite complexe, în colaborare cu parteneri din țări vecine, membre UE.

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), în 2023, numărul turiștilor străini a fost de aproximativ 2,1 milioane, respectiv pentru primele 9 luni din 2024 de 1,83 milioane, iar aderarea la Schengen ar putea crește această cifră tot cu minim 10-15% în 2025.

“România merge într-o direcție bună ca dezvoltare a infrastructurii turistice și de transport, în ultimii 20 de ani am progresat pas cu pas”, declară Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte al comisiei incoming. Totuși, mai avem mulți pași de făcut până la atingerea potențialului de atragere a turiștilor străini în România. Avem nevoie de un buget serios de promovare turistică multianual, minim 30 de milioane de euro pe fiecare din următorii 10 ani, care pot aduce în timp miliarde de euro în plus la bugetul țării. O astfel de oportunitate pentru turismul românesc în particular și pentru economia României în general este de neratat”, a mai adăugat Voican. ANAT speră ca viitorul Guvern să dovedească prin acțiuni concrete ca turismul este un domeniu economic prioritar.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI