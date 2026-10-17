Amenzi de aproape 6.500 de lei la Alba Iulia aplicate de polițiști: 60 de persoane și peste 45 de autovehicule, verificate
Amenzi de aproape 6.500 de lei la Sebeș aplicate de polițiști: 60 de persoane și peste 45 de autovehicule, verificate
La data de 16 octombrie 2026, în intervalul orar 21.00 – 00.00, Poliția Municipiului Alba Iulia a desfășurat o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.
În cadrul acțiunii, prin intermediul aplicației eDAC, au fost verificate peste 60 de persoane și peste 45 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 19 de sancțiuni contravenționale, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 6.487 de lei.
Totodată, au fost efectuate 18 testări privind consumul de băuturi alcoolice sau alte substanțe.
În urma acțiunii, a fost reținut un permis de conducere. Polițiștii vor continua să acționeze în zonele de competență, pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta ordinea și liniștea publică și pentru protejarea cetățenilor.
La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Incendiu pe o stradă din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii
Incendiu pe o stradă din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii Pompierii din Alba Iulia intervin sâmbătă, 17 octombrie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe o stradă din municipiu. Potrivit primelor informații este vorba despre un autoturism care a fost cuprins de flăcări. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri […]
Video | Milionarul ardelean Călin Donca va deschide astăzi magazinul „DOR” la Alba Iulia: ,,Oamenii vin, se uită, nu știu despre ce este vorba”
Milionarul ardelean Călin Donca va deschide astăzi magazinul „DOR” la Alba Iulia: ,,Oamenii vin, se uită, nu știu despre ce este vorba” Milionarul ardelean Călin Donca urmează să deschidă astăzi, 17 octombrie 2026, a 10-a locație a magazinului ,,Dor de gusturile românești” la Alba Iulia. Călin Donca a publicat o serie de videoclipuri, pe contul […]
Batalionul 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia recrutează candidați pentru ocuparea unor posturi de soldat gradat profesionist. Înscrieri și cerințe
Batalionul 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia recrutează candidați pentru ocuparea unor posturi de soldat gradat profesionist. Înscrieri și cerințe Batalionul 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia recrutează candidați pentru ocuparea unor posturi de soldat gradat profesionist. Înscrieri au loc în perioada 19 octombrie – 23 octombrie 2026. Locație: sediul Batalionului 136 Geniu „Apulum”, Alba Iulia, str. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ce este indemnizația pentru tineri: Cine poate primi 3.170 de lei lunar de la stat în 2026 și ce condiții trebuie să îndeplinească
Ce este indemnizația pentru tineri: Cine poate primi 3.170 de lei lunar de la stat în 2026 și ce condiții...
La muncă și după ieșirea la pensie: Câți români sunt dispuși în 2026 să facă asta
La muncă și după ieșirea la pensie: Câți români sunt dispuși în 2026 să facă asta 42% dintre angajații români...
Știrea Zilei
Video | Aglomerație la deschiderea magazinului „DOR” din Alba Iulia: Zeci de oameni au stat la coadă în fața magazinului deținut de omul de afaceri Călin Donca
Aglomerație la deschiderea magazinului „DOR” din Alba Iulia: Zeci de oameni au stat la coadă în fața magazinului deținut de...
Foto | Tânără de 17 ani din Ciugud, prinsă în Arad în urma unei acțiuni a polițiștilor din trei județe: A fugit când a văzut oamenii legii. Era urmărită pentru furt și tâlhărie
Tânără de 17 ani din Ciugud, prinsă în Arad în urma unei acțiuni a polițiștilor din trei județe: A fugit...
Curier Județean
Amenzi de aproape 6.500 de lei la Alba Iulia aplicate de polițiști: 60 de persoane și peste 45 de autovehicule, verificate
Amenzi de aproape 6.500 de lei la Sebeș aplicate de polițiști: 60 de persoane și peste 45 de autovehicule, verificate...
Foto | Incendiu pe o stradă din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii
Incendiu pe o stradă din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii Pompierii din Alba Iulia...
Politică Administrație
Foto | Parcul Arini din Sebeș: Lucrările avansează / „O zonă emblematică va fi transformată”
Parcul Arini din Sebeș: Lucrările avansează / „O zonă emblematică va fi transformată” Lucrările din Parcul Arini avansează. Aleile pietonale,...
Foto | Trotuare modernizate în zona Electrica din Alba Iulia. Primar: „Continuăm să acordăm atenție infrastructurii urbane”
Trotuare modernizate în zona Electrica din Alba Iulia. Primar: „Continuăm să acordăm atenție infrastructurii urbane” Lucrările de amenajare a trotuarelor...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...