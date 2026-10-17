Amenzi de aproape 6.500 de lei la Alba Iulia aplicate de polițiști: 60 de persoane și peste 45 de autovehicule, verificate

Amenzi de aproape 6.500 de lei la Sebeș aplicate de polițiști: 60 de persoane și peste 45 de autovehicule, verificate

La data de 16 octombrie 2026, în intervalul orar 21.00 – 00.00, Poliția Municipiului Alba Iulia a desfășurat o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

În cadrul acțiunii, prin intermediul aplicației eDAC, au fost verificate peste 60 de persoane și peste 45 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 19 de sancțiuni contravenționale, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 6.487 de lei.

Totodată, au fost efectuate 18 testări privind consumul de băuturi alcoolice sau alte substanțe.

În urma acțiunii, a fost reținut un permis de conducere. Polițiștii vor continua să acționeze în zonele de competență, pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta ordinea și liniștea publică și pentru protejarea cetățenilor.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

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