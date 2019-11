„Am fost și eu la Alba Iulia și am văzut Unirea cea mare“: Povestirea care a influențat o tânără elev militar să urmeze cariera armelor

Bianca Miruna Sandu, o tânără elevă a Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale, povestește cum, atunci cand era doar un copil a citit povestirea lui Dumitru Almaș: „Am fost și eu la Alba Iulia și am văzut Unirea cea mare“ și cum lectura i-a insuflat decizia de a urma o carieră militară.

„Sunt elev militar Bianca Miruna Sandu și aveam mai puțin de zece ani când am citit pentru prima dată povestirea lui Dumitru Almaș „Am fost și eu la Alba Iulia și am văzut Unirea cea mare“. A fost o lectură care mi-a marcat copilăria și a cărei esență a rămas cu mine până astăzi. Povestea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia este relatată prin ochii unei fetițe de vârsta la care eram și eu atunci când am citit textul despre „cel mai mare și mai fericit moment din istoria noastră, 1 Decembrie 1918“.

Pe de altă parte, ținuta militară și faptele de vitejie ale ostașilor români m-au fascinat și ele dintotdeauna. Această fascinație mi-a influențat decizia alegerii unei cariere, aceea de maistru militar de marină. Mi-am văzut visul cu ochii atunci când am rostit jurământul de credință față de patrie. Abia îmi stăpânesc emoțiile gândindu-mă că, duminica aceasta, particip și eu, alături colegii mei, la parada militară din Capitală.

Pentru acest eveniment ne-am antrenat două săptămâni, pe o vreme ploiasă, cu temperaturi joase. Vă veți închipui că, fată fiind, mi s-a părut greu. Da, am resimțit frigul, poate și oboseala, dar, la fel ca eroina din povestea lui Dumitru Almaș m-am îmbărbătat în permanență spunându-mi: „Ce? Lui Mihai Viteazul, lui Avram Iancu, lui Horea le-a fost ușor? Ei au murit pentru unirea noastră, iar eu să mă vait acum de frig?“

La mulți ani, dragi români! Oriunde v-ați afla, pe 1 Decembrie fiți alături de militarii Armatei României pentru a ne aduce aminte și a sărbători împreună truda care a dus la victoria din 1918.”

foto: facebook/Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale