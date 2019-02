Alți opt impostori descoperiți în sistemul românesc de sănătate. Falși fizicieni medicali, unul din județul Alba, activau fără studii de specialitate

Alți opt impostori descoperiți în sistemul românesc de sănătate. Falși fizicieni medicali, unul din județul Alba, activau fără studii de specialitate.

Continuă seria dezvăluirilor uluitoare despre impostori care activau în sistemul medical românesc fără a avea studiile necesare pentru acest lucru. Colegiul Fizicienilor a dezvăluit că 8 persoane activau ca fizicieni medicali fără a avea studii de specialitate.

Aceşti fizicienii sunt încă activi în cadrul sistemului de sănătat. Rolul acestora era important în stabilirea tratamentelor pentru bolnavii de cancer.

Marin Bodale, vicepreşedintele Colegiul Fizicenilor Medicali din România a dezvăluit că în cazul unora dintre aceştia au înaintat sesizări către Ministerul Sănătăţii şi Direcţiile de Sănătate Publică.

“Am identificat un număr de 8 persoane care practica fără procedura necesară. Chiar persoane din străinătate care nu au venit cu o recunoaştere clară. 7 din ei cu siguranţă mai practică. Acreditarea, ca procedură, trebuie dată de Ministerul Sănătăţii. Am solicitat un dialog cu Ministerul Sănătăţii de mulţi ani şi cu Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, nu au dorit să vină şi să reglementeze aceasta profesie foarte clar.

Le lipsesc cursuri de fizică nucleară, fizică aplicată în radiologie, etc. Progama de fizică medicală e pe site-ul ARACIS. Au primit acreditare deşi nu au aceste cursuri. Viaţa pacienţilor este pusă în pericol, la fel ca şi viaţa şi sănătatea personalaului medical. Cei în cauză lucrează la Spital Militar, au lucrat la Institutul Oncologic Bucureşti, la Roşiorii de Vede, la Blaj, Institutul Oncologic Iaşi, Spitalul Bacău. Colegiul a incercat să trimită de mai multe ori informari la Ministerul Sănătăţii. În cazul de la Bacău, spitalul a zis că fac ce doresc, ministerul nu a răspuns”, a spus Marin Bodale, la Digi24.

În replică, Sorina Pintea a dezvăluit că ea nu avea cunoştinţă despre acest nou caz de impostori din sistemul medical.

“Eu, personal, nu am primit nimic, am aflat din presă. Centrul de resurse din cadrul Ministerului Sănătăţii nu are cunoştintă de acest lucru. E vorba de persoane cu studii superioare, care se presupune că ar fi obţinut o competenţă pe zona de fizică. Vom verifica. Nu se poate pune problema unei diplome de studii superioare falsă”, a declarat Sorina Pintea la Digi24.

Acest nou caz vine să completeze scandalul existent deja în sănătate odată cu descoperirea falsului chirurg Matteo Politi care lucra la mai multe spitale private, cât şi a Ralucăi Bîrsan, care activa la Spitalul Judeţean Ilfov deşi nu avea nici Capacitatea luată.

Sursa: b1.ro, digi24.ro