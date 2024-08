Almond Edgar, tânărul din Alba Iulia, gata de start la Silk Road Mountain Race, una dintre cele mai grele competiții de ciclism de ultra anduranță: Va parcurge 2000 km prin munții Kârgâstanului

În perioada 17 – 31 august 2024, are loc cea de-a VI-a ediție a Silk Road Mountain Race, cursa montană de ciclism cu o singură etapă, cu traseu fix, fără suport, prin munții Kârgâzstanului. Almond Edgar, este pregătit de start după un an de pregătiri.

Citește și: Levente Polgar – ”colosul” din Alba – va da piept din nou cu giganții Italiei, la Tor des Geants 2024. A intrat în istorie drept singura persoană din lume cu dizabilități care a reușit să termine o astfel de cursă

Silk Road Mountain Race, una dintre cele mai dure curse de ciclism montan din lume, va începe pe 17 august 2024, cu startul din Bishkek, capitala Kârgâzstanului și va traversa munții Kârgâzstanului pe un traseu de 1938 kilometri, fără suport și cu foarte puțin asfalt. În prima etapă, cicliștii vor intra în lanțul muntos Kârgâz Ala Too, cu pasul Kegeti (3805m) prima mare provocare a cursei.

Potrivit organizatorilor, ediția din anul acesta, aduce la start cel mai mare număr de cicliști de până acum, respectiv 195 de persoane. La cursă participă 35 de naționalități, cu 145 de cicliști la categoria singuri și alți 40 la categoria perechi. Concurează 121 de bărbați și 24 de femei.

„Ceasul nu se oprește și nu există premii. Urmează pietriș, cale simplă și dublă și vechi drumuri sovietice care au fost de mult uitate și căzute în paragină. Există foarte puțin asfalt” au declarat organizatorii.

„Silk Road Mountain Race începe sâmbăta aceasta, după un an de pregătiri, here I am in Kyrgyzstan (iată-ma în Kârgâstan). Deși la început, părea imposibilă participarea mea aici, cu ajutorul comunității din Alba Iulia, am reușit să ajung la start, cu un echipament sigur pentru această competiție de ultra anduranță lungă de 2000 kilometri. Mulțumesc din suflet tuturor firmelor și prietenilor implicați, fără voi pedalam acum pe Mamut. Când poteca va fi grea .. I’ll think about all of you (o să mă gândesc la voi toți) și am să caut puterea să pedalez mai departe. Puteți să fiți parte din călătoria mea (și să îmi țineți de urât pâna la 3900m), urmărind competiția prin live tracking aici: https://srmr2024.maprogress.com/?bib=4 ” a anunțat tânărul pe pagina de Facebook.

