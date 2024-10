Alin Tomuș, sociolog: Moțiunea de cenzură este doar un exercițiu de imagine, nu va trece

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a anunţat inițierea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu şi le-a cerut liberalilor să semneze alături de USR.

Sociologul albaiulian Alin Tomuș a afirmat că această moțiune de cenzură este doar un exercițiu de imagine.

„Dincolo de agitația momentului și de miza politică a unor decizii, moțiunea de cenzură este doar un exercițiu de imagine pentru inițiatori. În realitate, nimeni nu își dorește o perioadă de instabilitate în proximitatea alegerilor generale. Decontul unui astfel de demers, deși e greu de anticipat în procente, ar fi în sarcina partidelor de la guvernare pe cale de consecință logică. În perspectiva unui nou guvern, după alegerile din decembrie, fiecare partid încearcă să maximizeze șansele, nu să le diminueze prin ieșirea de la guvernare”, a explicat Alin Tomuș.

Potrivit acestuia, șansele unei asemenea moțiuni de a trece sunt egale cu zero: „Matematic lucrurile stau așa: USR are în acest moment 59 de parlamentari și are nevoie de 117 semnături pentru introducerea moțiunii. Ceea ce înseamnă că va avea nevoie de sprijinul AUR. Va fi greu de explicat o astfel de colaborare. Guvernul poate fi demis doar dacă moțiunea este votată de 234 de parlamentari (majoritate absolută).

În acest moment orice negociere ar avea loc nu pot fi îndeplinite condițiile „căderii” guvernului. Moțiunea de cenzură este doar un exercițiu de imagine, are rolul de a mobiliza o parte a electoratului de dreapta în dreptul USR și cumva împotriva PSD, cel care asistă ca de fiecare dată înainte de alegeri la o demonizare controlată. Așadar, oricât de spectaculoasă ar fi moțiunea de cenzură, nu va trece. O să vedeți...”

