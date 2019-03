Alin Popa, PNȚCD Alba: ”Creștin democrația nu poate face alianțe pentru alegeri cu social-democrația care la noi este un socialism cu tente sud-americane”

Comitetul Județean de Conducere al PNȚCD Alba a fost convocat, vineri, într-o ședință în care se va discuta și apoi se va emite un punct de vedere oficial privind susținerea pentru PSD, la alegerile europarlamentare, pe care Aurelian Pavelescu, președintele partidului a promis-o, se pare, fără a se consulta cu liderii din teritoriu.

Anunțul a fost făcut de Alin Popa, președintele PNȚCD Alba, Alin Popa, care a publicat un punct de vedere personal, pe pagina sa de socializare:

”Negociem orice, dar nu negociem principii ! (Corneliu Coposu). Creștin democrația nu poate face alianțe pentru alegeri cu social-democrația care la noi este un socialism cu tente sud-americane. Profund mâhnit, țărănist de 30 de ani, și președinte a Organizației Județene Alba a PNȚCD, dezaprob virarea partidului spre acest partid totalitar, de sorginte comunistă. Faptul că nici președintele Iohannis nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre nu este un motiv să ne aliem cu un partid cu manifestări deplorabile. Eu vreau ca mâine când ies pe stradă să merg cu fruntea sus și să nu-mi fie rușine că aparțin acestui partid, chiar dacă acum conducătorul său vremelnic a greșit grav. Tot ce am scris este în nume personal. Pentru mâine am convocat o ședință a Comitetului Județean de Conducere pentru a ne consulta și a emite o declarație care să exprime voința organizației județene față de această alianță rușinoasă în care de fapt noi nu primim nimic, ca partid. Mă sună oamenii din tertoriu și spun că le este rușine să se uite în ochii multor semeni. Li se cer explicații. Ce explicații să dai? Ar fi multe dar nu-și au rostul acum”, a scris Alin Popa pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a anunţat joi că Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat şi Partidul Ecologist Român susţin lista PSD la europarlamentare.

La conferința de presă susținută împreună cu liderii PSD și PER, Aurelian Pavelescu, președintele PNȚCD a declarat:

„Linia politică a PNŢCD a fost deja anunţată cu un an în urmă, atunci când a susţinut mitingul împotriva abuzurilor al PSD-ALDE. Am vorbit de atunci că că PNŢCD e dator să apere democraţia, înainte de toate, înaintea intereselor de partid, aşa cum ar trebui să facă orice partid politic în democraţie. Ce s-a întâmplat cu Iohannis ne-a cutremurat pe toţi. O caracatiţă care a a acaparat statul a pus sub poliţie politică statul şi a bulversat întreaga societate. Preşedintele a refuzat să îşi îndeplinească rolul de mediator şi a instaurat un regim personal de mână forte. Rolul de mediator e conferit exclusiv preşedintelui României, ca o cheie de boltă a democraţiei”.

Demersul liderului PNŢCD, Aurelian Pavelescu, de a încheia un protocol de colaborare cu PSD, a fost imediat criticat și de reprezentanţii Fundaţiei Corneliu Coposu:

„Am luat act cu stupoare şi cu indignare de declaraţiile conform cărora PNŢCD, partidul lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Ion Diaconescu – pentru a aminti doar patru nume din lunga listă de politicieni excepţionali care au înfundat puşcăriile comuniste – ar fi semnat un protocol de colaborare cu PSD. PSD este pentru noi, şi a fost tot timpul, continuatorul ideologic al PCR, chiar dacă a fost silit de istorie să se manifeste într-un sistem democratic, şi în orice caz continuatorul FSN, partidul-stat care a ajuns în 1990 la conducerea României printr-o cascadă de manipulări, îndreptate inclusiv şi în special împotriva PNŢCD şi a liderului său, Corneliu Coposu, despre care votanţii FSN au fost convinşi că mânca icre negre cu polonicul la Paris în anii în care, în realitate, se afla în închisoare pentru delictul de opinie, apoi în domiciliu forţat în pustietatea Bărăganului, apoi urmărit de Securitate pas cu pas, fără a ieşi vreodată din ţară înainte de 1990. Indiferent cum a reuşit un impostor să pună mâna pe conducerea formală a partidului, el nu reprezintă spiritul creştin-democrat, nu-i reprezintă pe naţional-ţărăniştii din istorie şi de azi şi, nu în ultimul rând, nu reprezintă familia Coposu. Aşa-zisul protocol anunţat azi este lovit de nulitate în faţa istoriei, care nu va reţine numele celui care l-a semnat nici măcar la capitolul Curiozităţi”, se arată într-un comunicat al Fundației.