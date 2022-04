UPDATE| ALERTĂ în ALBA: L-AȚI VĂZUT? Polițiștii din Alba caută un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit

Criminalul de la Răhău care a ÎNGROZIT Alba, condamnat la 25 de ani închisoare și peste 70.000 de EURO daune morale

Magistrații de la Tribunalul Alba l-au condamnat pe Alexandru Paștiu, autorul crimei odioase de la Răhău la pedeapsa de 25 de ani închisoare și peste 70.000 de euro daune morale.



Sentința pronunțată joi, 28 aprilie, nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Curtea de Apel Alba Iulia, în termen de 10 zile de la comunicare.

„În baza art. 396 alin. (2) C.pr.pen. condamnă pe inculpatul PAȘTIU ALEXANDRU la pedeapsa de 21 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prevăzută de art. 188, alin. (1) C.pen. și art. 189, alin. (1), lit. a) C.pen. În baza art. 67 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen. În baza art. 396 alin. (2) C.pr.pen. condamnă pe inculpatul PAȘTIU ALEXANDRU, la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, prev. de art. 32, alin. (1) C.pen. rap. la art. 188, alin. (1) C.pen. și art. 189, alin. (1), lit. a) C.pen. În baza art. 67 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi n) C.pen. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi n) C.pen. În baza art. 396 alin. (2) C.pr.pen. condamnă pe inculpatul PAȘTIU ALEXANDRU, cu datele de identificare de mai sus, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) C.pen. și art. 229, alin. (1), lit. b) ?i alin. (2) , lit. b) C.pen. În baza art. 67 C.pen. instanţa interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen. pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 65 C.pen. instanţa interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen.

În baza art. 38 şi art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 25 ani închisoare. În baza art. 399 alin. (1) C.pr.pen. menţine arestarea preventivă a inculpatului. Potrivit art. 399 alin. 1 ?i 4 Cod procedură penală, dispozi?ia privind men?inerea măsurii arestării preventive a inculpatului este executorie. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 19.04.2021, la zi. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) şi e) C.pen. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 45 alin. (5) lit. a) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi e) C.pen.

Obligă inculpatul să plătească părții civile suma de 1213,13 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare a victimei R. P. G.. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă R. P. G. şi, în consecinţă, obligă inculpatul să plătească părții civile suma de 5.000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 20.000 Euro, daune morale. Admite în parte acţiunea civilă formulată de părţile civile C. D. și C. E., în nume propriu şi în calitate de reprezentanţi legali ai fiului lor minor C. N. A. şi, în consecinţă, obligă inculpatul să plătească fiecăreia dintre cele două părţi civile C. D. și C. E. suma de 20.000 Euro cu titlu de daune morale şi suma de 10.000 Euro cu titlu de daune morale către partea civilă C. N. „, se arată în soluția Tribunalului Alba.

Filmul crimei

Reamintim că odioasa crimă a avut loc în dimineaţa zilei de 19 aprilie, în jurul ore 04.00. A intrat în locuinţa unde se aflau cei doi şi l-a înjunghiat pe prietenul tinerei de mai multe ori. Daniel avea 23 de ani şi a murit în urma loviturilor primite. Tânăra a scăpat cu viaţă, fiind internată în spital.

După ce i-a atacat, bărbatul a fugit de la locul faptei. Acesta a fost prins în jurul orei 12.30 într-o pădure din apropierea satului. Acesta ar urma să fie acuzat de comiterea infracţiunilor de omor, tentativă la omor şi violare de domiciliu.

”Inculpatul a pătruns fără drept în locuinţa victimelor din municipiul Sebeş, sat Răhău, jud. Alba şi le-a aplicat acestora mai multe lovituri cu un cuţit, în zone vitale ale corpului. În urma agresiunilor fizice, a survenit decesul unei victime de gen masculin în vârstă de 23 de ani şi rănirea celeilalte victime, de gen feminin, în vârstă de 21 de ani. Aceasta din urmă a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, starea sa de sănătate fiind stabilă. Presupusul autor a fugit de la locul faptelor, fiind identificat ulterior de către organele de poliţie, în apropierea unei păduri din localitate”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Bărbatul a fost prins de către poliţişti care au ajuns până în locul în care acesta se ascundea, într-o zonă greu accesibilă, cu ajutorul motocicletelor enduro. În momentul în care cei doi poliţişti echipaţi în motociclişti l-au imobilizat pe agresor, aceştia l-au întrebat unde este cuţitul, el răspunzând că l-a pierdut prin grădină.

Inculpatul a fi încercat să se sinucidă în arest

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, Alexandru Paștiu ar fi încercat să-și pună capăt zilelor în timp ce se afla în arestul IPJ Alba.

Bărbatul a fost dus pe secția UPU a Spitalului Județean de Urgențe Alba Iulia, de unde, în urma investigațiilor ar fi fost transferat la secția de psihiatrie cu tulburări de comportament.