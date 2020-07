ALERTĂ hidrologică: Cod GALBEN de inundații în Alba și alte județe din țară, până sâmbătă ora 24.00

Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare cod galben, valabilă pentru județul Alba și mai multe județe din România.

Potrivit hidrologilor, este cod galben în intervalul 02.07.2020 ora 15:00 – 04.07.2020 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş (judeţele: Maramureş şi Satu Mare), Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Cluj şi Bihor), Crasna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Satu Mare), Crişul Negru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă Târnave (judeţele: Alba, Hunedoara şi Arad), Bega Veche, Bega – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Timiş), Timiş – bazin superior amonte S.H. Caransebeş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Caransebeş, Bârzava, Caraş, Nera (judeţele: Timiş şi Caraş Severin).

De asemenea, este cod portocaliu, până în 04.07.2020 ora 24:00 pe râul Prut – sector aval Ac. Stânca Costeşti, ca urmare a tranzitării ȋn regim controlat prin Ac Stânca Costeşti a viiturilor formate anterior ȋn amonte de intrarea ȋn ţară (judeţele: Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi).

Apele Române anunţă că echipele proprii monitorizează zonele vizate de avertizările meteorologilor.

”Reluăm recomandările adresate populaţiei de a respecta indicaţiile autorităţilor. În această perioadă, oamenii trebuie să evite să desfăşoare activităţi în zona cursurilor de apă aflate sub avertizare. De asemenea, este interzisă traversarea prin zone neamenajate a cursurilor de apă aflate sub avertizare. Oamenii trebuie să înţeleagă faptul că viaţa şi siguranţa lor sunt cele mai importante”, a declarat Ervin Molnar, director general al A.N. „Apele Române”.