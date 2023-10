Alertă de fraudă online: Cum fac bani hackerii care se dau drept Poliția Română sau Interpol

Mai mulți români au primit în ultimele zile email-uri frauduloase, în care erau înștiințați că sunt investigați de Interpol sau de Poliția Română pentru infracțiuni deosebit de grave.

Scopul acestora era de a instaura panica și să-i împingă pe oameni să le trimită bani. Cei vizați de aceste email-uri erau informați că sunt acuzați de pornografie infantilă, contrabandă cu țigări și alte asemenea fapte grave. Pentru a scăpa de acuzații, tot ce trebuiau să facă era să trimită o anumită sumă de bani escrocilor.

Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române a transmis că în acest sens, autoritățile au fost deja sesizate cu privire la tentativele de fraudă.

„Este un nou tip de incercare de a insela oamenii pentru a face rost de diverse sume de bani, persoanele rau intentionate. In ultima perioada, Politia Romana a fost sesizata cu privire la mai multe tentative de inselaciune. Oamenii au inteles sa respecte recomandarile transmise de Politia Romana, astfel incat sa nu dea curs unor astfel de solicitari. Sunt trimise anumite adrese in numele unor institutii publice, precum Interpol, Politia Romana, in care oamenilor li se comunica faptul ca au fost citati intr-un dosar plenal in ceea ce priveste diferite infractiuni: pornografie infantila, contrabanda cu tigari si alte asemenea fapte de o gravitate ridicata, astfel incat sa-i faca pe oameni sa trimita diverse sume de bani pentru a scapa de asa-zisa investigatie.

Politia Romana, Interpolul, precum si celelalte institutii ale statului din Romania nu trimit astfel de adrese, in niciun caz nu solicita politistii sume de bani pentru a scapa de anumite investigatii. Asadar, cand primesc astfel de solicitari prin e-mail, oamenii trebuie sa nu dea curs solicitarilor, sa nu acceseze link-urile transmise de persoanele rau intentionate si sa nu trimita sume de bani.

Sa ne sesizeze, sa sesizeze cea mai apropiata sectie de politie, astfel incat sa fie demarate cercetari pentru identificarea persoanelor care practica acest nou mod de operare in mod infractional, pentru a fi trase la raspundere penala de catre adevaratii politisti. In cazul de la Dolj, persoanele nu au dat curs solicitarilor, nu au trimis sume de bani, insa au sesizat politistii, in aceasta situatie. Daca oamenii studiaza cu atentie adresa respectiva, vor vedea erori grave, cum ar fi faptul ca Interpol face parte din Politia Romana, sunt trecute anumite adrese, care nu exista”, a declarat Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, potrivit stiripesurse.ro.

Sursa: dailybusiness.ro