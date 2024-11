Alegeri prezidențiale 2024 în Alba | Alin Ignat, deputat România în Acțiune: Am votat pentru o țară mai bună, în care vreau să crească și să rămână fetițele mele și toți copiii României de azi

Alin Ignat, deputat România în Acțiune, și-a exercitat dreptul democratic la vot duminică, 24 noiembrie 2024, în ziua când românii din țară și străinătate îl aleg pe cel sau cea care va fi președintele țării.

„Am votat pentru o țară mai bună, în care vreau să crească și să rămână fetițele mele și toți copiii României de azi.

Am votat candidatul pe care îl consider cel mai pregătit, cel mai calificat și mai competent pentru funcția de Președinte al României. Am evaluat singur opțiunile, cu propria minte și prin filtrul propriilor valori și principii.

Am votat pentru decență și seriozitate, pentru un Președinte care să ne reprezinte cu demnitate în lume și care să se bată pentru o Românie puternică și respectată. Nu am votat ca să scap de cineva din turul 2, ci ca să mă asigur că cel mai bun candidat este în turul doi.

Decideți singuri ce este mai bine pentru voi și oamenii la care țineți, pentru că nu există o ordine deja stabilită. Singurul clasament, singurul sondaj care contează e cel pe care îl stabiliți chiar voi, azi, la vot.

Nu lăsați pe nimeni să vă confiște acest drept, pentru că viitorul e al vostru și sunteți singurii în măsură să vi-l decideți.

Doamne ajută!” a declarat Alin Ignat, deputat România în Acțiune.

