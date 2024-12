Alegeri parlamentare 2024 în Alba | Beniamin Todosiu, prim vicepreședinte PSD Alba: Am ales ca România să privească spre viitor stând drept în picioare, nu privind în trecut, în genunchi

Beniamin Todosiu, deputat PSD, candidat pentru Senatul României și prim vicepreședinte PSD Alba a votat duminică, 1 Decembrie 2024, la secția de votare numărul 4 din municipiul Alba Iulia (Școala Generală „Avram Iancu” Alba Iulia).

Am votat pentru o Românie demnă, liberă și europeană. Am ales un schimb de generații cu oameni serioși, bine pregătiți, patrioți adevărați și cu bună credință. Am votat pentru România pe care o iubesc și în care îmi doresc ca fiul meu și toți copiii să trăiască în siguranță și în democrație.

Am ales ca România să privească spre viitor stând drept în picioare, nu privind în trecut, în genunchi.

Viitorul României se decide prin alegerile noastre. Votul este un gest simplu, dar cu o putere uriașă care poate schimba într-o clipă ziua de mâine.

Oameni dragi, mergem cu toții la vot și spunem, astăzi, din tot sufletul: La mulți ani, România europeană!”, a declarat Beniamin Todosiu, prim vicepreședinte PSD Alba.

