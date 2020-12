Alegeri parlamentare 2020: Mesajul prefectului Nicolae Albu pentru cetățenii județului Alba

Suntem înaintea zilei de 6 decembrie 2020, zi în care cetățenii cu drept de vot din județul Alba, ne alegem pentru 4 ani, parlamentarii.

Chiar dacă trecem printr – o perioadă marcată de pandemie, toate autoritățile și instituțiile publice implicate în organizarea alegerilor parlamentare am luat toate măsurile necesare exercitării votului în siguranță. În acest sens, s-au alocat toate resursele materiale, logistice și umane, prioritatea noastră principală reprezentând-o siguranța și sănătatea cetățenilor.

Cu toții vom vota în siguranță, dacă respectăm regulile de protecție sanitară stabilite de către specialiști.

Trebuie să avem în vedere respectarea unor cerințe minime: purtarea măștii de protecție de către participanții la procesul electoral pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot, asigurarea distanțării fizice de minimum 1 metru între participanții la procesul electoral, dezinfecția mâinilor periodic, și după fiecare contact direct cu alte persoane.

În ceea ce privesc persoanele aflate în izolare sau carantină, persoanele netransportabile sau cele care din motive de boală nu se pot deplasa la sediul secției de votare, acestea pot vota prin intermediul urnei mobile conform prevederilor Deciziei B.E.C. nr.40/2020.

Cu gândul la generațiile ce ne urmează, mâine, fiecare dintre noi, cei cu drept de vot, vom hotărî calea democrației în țara noastră.

Astfel, fac un apel cald către dumneavoastră, ca în primul rând să respectaţi îndrumările și indicaţiile autorităţilor.

Depinde doar de noi să dăm dovadă de responsabilitate și am certitudinea că procesul electoral se va desfășura în condiții de siguranță pentru toții participanții, atât organizatori, cât și alegători.

În calitate de prefect al județului Alba, vă asigur că am depus toate eforturile pentru ca alegerile parlamentare din acest an să se desfășoare în cele mai bune condiții și în maximă siguranță.

Prefect

Nicolae Albu