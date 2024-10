Albaiulianul Sebastian Bran, contract de profesionist cu „U” Cluj! Un alt fotbalist promițător din Alba a semnat cu „șepcile roșii”

Este al doilea jucător talentat din județ care realizează parafează o înțelegere cu „U” Cluj în această toamnă, după atacantul Tudor Zoicaș, fostul său coleg de la Optimum Alba Iulia (unde a fost antrenat de Ciprian Selagea și Gheorghe Bran).

Tânărul jucător de profil defensiv s-a transferat vara trecută la Universitatea Cluj, după ce a evoluat timp de 4 ani la Optimum Alba Iulia, unde l-a avut antrenor pe tatăl său, Gică Bran, fost fundaș al Unirii Alba Iulia în anii ’90, când “alb-negrii” au disputat semifinala de Cupa României cu Universitatea Craiova (1991).

În august 2023 a debutat pentru România Under 19, evoluând în ambele întâlniri cu Cipru și are 4 selecții în „tricolor” (duble cu Cipru și Spania). Apoi a trecut printr-o perioadă nefericită din cauza unei accidentări, operat de menisc, a stat o jumătate de an în afara gazonului, iar în urmă cu două luni a debutat la echipa mare a Universității într-o confruntare amicală cu Sănătatea Cluj.

Sebastian Bran este născut în anul 2008, a început fotbalul la Kinder Alba Iulia, iar la Optimum Alba Iulia era folosit mijlocaș central, în sezonul recent formația disputând semifinala Cupei Elitelor Under 15 și un turneul zonal la respectiva categorie de vârstă.