Albaiulianul Marius Ceteraş candidează pentru un loc în Consiliul Director al Federaţiei Române de Şah: „Șahul românesc merită un viitor mai bun”

Febra alegerilor a cuprins şi mişcarea şahistă din România, în luna august urmând să se desfăşoare alegerile pentru Consiliul Director al Federaţiei Române de Şah. Lupta pentru cele 9 funcţii alese din Consiliul Director (preşedinte, 2 vicepreşedinţi, 6 membri) se va da între două echipe.

Pe de o parte este echipa condusă de Vlad Ardeleanu, fost director Superbet România şi care s-a remarcat în ultimii ani printr-o implicare foarte activă în şahul românesc, culminând cu organizarea celui mai mare turneu organizat vreodată în România, competiţie organizată în parteneriat cu fundaţia condusă de Garry Kasparov, legendarul şahist rus considerat cel mai bun jucător de şah din toate timpurile.

Acesta este secondat de Andrei Diaconescu, co-fondator One United firmă cotată în Top 10 la Bursa de Valori Bucureşti, şi marele maestro international Alin Berescu, căpitanul echipei naţionale de şah şi unul dintre cei mai apreciaţi antrenori români ai momentului. Echipa lui Vlad Ardeleanu vine cu un plan de relansare concret, menit să aducă şahul românesc pe locul pe care îl merită în societatea românească.

De cealaltă parte se află echipa fostului preşedinte Sorin Avram Iacoban. Cu o activitate foarte redusă în ultimii 4 ani, acesta a înteles că are şanse nule să obţină un nou mandat, în locul lui candidând Ionuţ Şerban Dobronăuţeanu, în prezent director tehnic al Federaţiei Române de Şah, susţinut de vicepreşedintele federaţiei Vladimir Danilov. Deocamdată această echipă nu şi-a prezentat oferta electorală, bazându-se în principal pe susţinerea tradiţională a unor cluburi.

In cursa pentru un loc în Consiliul Director a intrat şi maestrul FIDE albaiulian Marius Ceteraş, acesta alăturându-se echipei lui Vlad Ardeleanu.

“Am decis să mă implic în această competiţie electorală dintr-un motiv foarte simplu: sunt convins că şahul românesc are o şansă uriaşă să treacă la un alt nivel prin implicarea unor manageri experimentaţi, care pot asigura finanţarea şi coordonarea unor proiecte naţionale majore.

Întotdeauna mi-a plăcut să ţintesc spre marea performanţă în activităţile în care m-am implicat. Mi-am dorit să antrenez juniori care să vrea să ajungă la cel mai inalt nivel naţional şi international şi am reuşit. Mi-am dorit să scriu cărţi de şah de foarte bună calitate şi am reuşit. Mi-am dorit să organizez turnee la care participanţii să se simta foarte bine şi care să îi facă să îşi amintească cu plăcere de Alba Iulia şi am reuşit. Asta îmi doresc şi acum, să fiu parte a unui proiect ambiţios, cu obiective îndrăzneţe şi pe care îl consider perfect realizabil printr-o bună organizare şi muncă de echipă.

Nu îmi doresc să fiu parte a unei echipe care se mulţumeşte cu puţin, motiv pentru care cu siguranţă mi-aş retrage candidatura în cazul, puţin probabil totuşi, în care Vlad Ardeleanu nu ar fi ales preşedinte. Chiar nu mă atrage cu nimic să fac parte dintr-un Consiliu Director care nu îşi propune nimic special, ci doar să asigure o funcţionare la un nivel mediu a activităţii şahiste din România. Sunt destui alţii potriviţi pentru aşa ceva, eu nu am timp de pierdut.” a declarat în exclusivitate pentru Ziarul Unirea şahistul albaiulian.

Marius Ceteraş este fost campion naţional de seniori la şah rapid în 2014 şi campion naţional de juniori la şah clasic în 1992 şi 1993, deţine titlul de maestru FIDE şi are o bogată experienţă ca antrenor, transformând oraşul său natal Alba Iulia într-un puternic centru al şahului juvenil romanesc. Cel mai cunoscut elev al său este Mihnea Costachi, multiplu medaliat la campionatele mondiale şi europene de juniori, care la 16 ani a obţinut titlul de maestru internaţional, printre şahiştii antrenaţi de Marius Ceteraş numărându-se de asemenea Tudor Sfârlog, Adrian Sechereş, George Ileană, Iustin Ciorgovean, Olimpiu Urcan, Mircea Mateică, Radu Ʈâmpea şi mulţi alţii.

Este autorul cărţilor “Ghid pentru învăţarea jocului de şah” (2007) şi “Ghidul jocului de şah pentru elevi” (2012), folosite de majoritatea elevilor români care studiază şahul. Cu ocazia Centenarului Marii Uniri a publicat trilogia “100 Teste de Şah” care cuprinde volumele “Procedee Tactice Elementare”, “Atacul asupra Regelui” şi “Combinaţii Complexe”.

Ca organizator de turnee a făcut din Alba Iulia una dintre destinaţiile preferate ale şahiştilor români şi nu numai. S-a implicat de asemenea activ în organizarea de competiţii de şah prin corespondenţă, în promovarea şahului în rândul copiilor, în instruirea profesorilor pentru a preda şahul în şcoli, în elaborarea de regulamente ale federaţiei şi în publicarea de articole despre activitatea şahistă în presă şi pe internet.