Albaiulianul B. Lazăr – vicecampion cu Viitorul Constanța la Under 19 | Nicula și V. Domșa (Gaz Metan Mediaș) – locul 4

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc a furnizat marea surpriză în finala Ligii Elitelor Under 19, în care a învins Viitorul Constanța, scor 2-1 (0-1), la Mogoșoaia. În premieră campioană la acest nivel de vârstă, Csikszereda a reușit un rezultat putin scontat întorcând rezultatul în actul secund în compania unei echipe ce câștigase titlul în precedentele 3 stagiuni!!

Gruparea din Miercurea Ciuc va reprezenta România în UEFA Youth League, În lotul echipei de la malul mării s-a regăsit și fundașul albaiulian Bogdan Lazăr (ex-Europa Alba Iulia), care însă nu a intrat, după ce a revenit după o perioadă de indisponibilitate. Bogdan Lazăr a fost campion național, la Under 17 (în 2019), atât el cât și Daniel Nicula fiind componenți ai lotului național Under 18.

FC Viitorul a irosit șansă să devină pentru a 9-a oară în ultimii 10 ani campioana României la Juniori U19

În finala mică, FCSB a învins Gaz Metan Mediaș, scor 3-1 (1-1), în formula ardelenilor regăsindu-se doi jucători din Alba. Atacantul Daniel Nicula (din Stremț) a fost titular și faultat în careu la faza deschiderii scorului, din penalty, de Avram. Acesta a fost înlocuit după pauză, din motive medicale (a intrat accidentat, ruptură musculară în semifinala tur cu Viitorul Constanța) de Vlad Domșa (originar din Teiuș, ce a mai evoluat la Unirea Juniors Alba Iulia Unirea Alba Iulia și Viitorul Cluj)

*Mâine, alți trei la Under 17

Mâine sunt angrenați în finalele naționale, la Under 17, alți trei jucători din Alba: apărătorul cugirean Emanuel Codrea (UTA Arad), prezent în ultimul act (adversar Viitorul Constanța) la categoria de vârstă Under 17 (tot la „Bătrâna Doamnă” este mijlocașul Hunor Sarkozi, originar din Lopadea Nouă, fost la Viitorul Aiud), și mijlocașul Darius Trifu (din Cetatea Marii Uniri), ce va lupta pentru bronz la Under 17, cu FCSB (meci cu Universitatea Craiova).

Foto: Viitorul Constanța și Suporteri Gaz Metan Medias