Alba, printre județele unde s-au înregistrat scăderi în ceea ce privește numărul firmelor radiate: Domeniile cele mai afectate

Conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), comparativ cu perioada similară a anului anterior, numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu 10,88% în primele 11 luni din 2022, până la 65.503 radieri.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 10.852 (plus 11,97% faţă de ianuarie-noiembrie 2021) şi în judeţele Cluj – 3.104 (plus 23,71%), Constanţa – 2.851 (plus 8,9%) şi Timiş – 2.820 (plus 6,46%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 523 (în creştere cu 10,57% faţă de primele 11 luni din 2021), Covasna – 531 (plus 11,55%) şi Călăraşi – 538 (plus 3,07%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Botoşani (plus 26,02%), Vaslui (plus 25,95%) şi Tulcea (plus 23,89%).

În perioada analizată au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate doar în judeţele Caraş-Severin (minus 13,09%), Brăila (minus 8%), Alba (minus 7,33%) şi Satu Mare (minus 4,01%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 17.811 (plus 8% raportat la ianuarie-noiembrie 2021), construcţii – 5.966 (plus 9,25%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 5.445 (plus 9,51%).

În noiembrie 2022, au fost consemnate 7.227 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.388) şi în judeţele Cluj (349), Constanţa (292) şi Ilfov (281).

Sursa: dcbusiness.ro