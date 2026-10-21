Alba Iulia: Licitație de peste 5 milioane de lei pentru renovarea energetică a unor blocuri

Primăria municipiului Alba Iulia a lansat procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor de reabilitare termică a unor clădiri rezidențiale multifamiliale. Ofertele pot fi depuse până la 12 noiembrie 2026.

Autoritatea contractantă caută un constructor pentru lucrările aferente obiectivului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Alba Iulia – Bloc G5-G6 și A1-A2”. Valoarea totală estimată a contractului propus este de 5.019.920,33 lei, fără TVA.

Investiția urmărește reducerea consumului de energie și a facturilor de întreținere, îmbunătățirea confortului termic al locatarilor și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Inițiativa se derulează în baza contractului de finanțare nr. 913, semnat la sfârșitul lunii august 2026 între Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru și UAT Municipiul Alba Iulia.

Investiția a fost împărțită în două loturi distincte, acoperind blocuri construite în anii ’70–’80, care se confruntă în prezent cu un consum ridicat de energie și costuri mari de întreținere pentru locatari:

*Lotul 1 (Blocul G5-G6): Amplasat pe strada A.I. Cuza nr. 16, imobilul construit în 1975 cuprinde 40 de apartamente. Valoarea estimată a lucrărilor de execuție se ridică la 2.492.312,22 lei (fără TVA).

*Lotul 2 (Blocul A1-A2): Situat pe strada Orizontului nr. 4-6, blocul dat în folosință în 1984 adăpostește 42 de apartamente. Valoarea estimată pentru acest lot este de 2.527.608,11 lei (fără TVA).

Pot depune oferte firmele de construcții care îndeplinesc cerințele de calificare din documentația de atribuire: experiență similară, capacitate tehnică și profesională, situație economico-financiară adecvată și autorizările necesare executării lucrărilor de construcții.

Caietele de sarcini stabilesc cerințe stricte pentru companiile constructoare interesate să participe la licitații. Intervențiile propuse au rolul de a transforma radical performanța termică a clădirilor și de a reduce amprenta ecologică:

*Termoizolarea anvelopei: Fațadele opace vor fi izolate cu vată minerală bazaltică de 15 cm grosime, iar planșeele peste ultimul nivel și cele peste subsol vor beneficia de straturi termoizolante generoase (de 20 cm, respectiv 10 cm). De asemenea, tâmplăria clasică va fi înlocuită cu tâmplărie din PVC cu performanță energetică ridicată.

*Sisteme alternative de energie: Pe acoperișul fiecărei scări de bloc vor fi instalate sisteme de panouri solare fotovoltaice, menite să producă energie verde destinată alimentării iluminatului din spațiile comune.

*Modernizări conexe: Proiectele includ și refacerea instalațiilor de iluminat cu tehnologii LED și senzori de prezență, reabilitarea sistemelor de ventilație, repararea elementelor de fațadă cu risc de desprindere, montarea de paratrăsnete, precum și facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități (inclusiv elevatoare mobile).

Autoritățile locale mizează pe atingerea unor indicatori de performanță extrem de riguroși. Prin finalizarea lucrărilor, se urmărește:

*Reducerea consumului de energie primară totală cu cel puțin 60% față de starea anterioară renovării (renovare aprofundată).

*Scăderea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu minimum 30%.

*O reducere cu cel puțin 50% a consumului specific de energie finală pentru încălzire.

Totodată, un accent deosebit este pus pe sustenabilitate și pe respectarea principiului DNSH (Do No Significant Harm) — de a nu prejudicia în mod semnificativ mediul —, constructorii fiind obligați să recicleze cel puțin 70% din masa deșeurilor rezultate din șantier.

Durata maximă de execuție a lucrărilor pentru fiecare lot în parte este de 12 luni de la emiterea ordinului administrativ de începere. Perioada de garanție acordată lucrărilor va fi de cel puțin 60 de luni (5 ani) de la recepția la terminarea lucrărilor, timp în care constructorul va fi obligat să remedieze pe cheltuială proprie eventualele viciu ascunse sau neconformități.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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