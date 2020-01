„Alba Iulia curată”: 60 de scări de bloc, în competiţia pentru cea mai frumos amenajată zonă din oraș. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul AlbaFest 2020. Scările de bloc înscrise în concurs

Competiția „Alba Iulia curată” este o inițiativă a autorităților locale în încercarea de a-i antrena pe câți mai mulți albaiulieni în activitatea de amenajare într-un mod cât mai plăcut a spațiilor verzi din jurul clădirilor.



Potrivit reprezentanților autorităților locale albaiuliene, nu mai puțin de 60 de scări de bloc s-au înscris în cursa pentru premiile în bani, oferite celor care amenajează cel mai frumos zona în care locuiesc.

Înscrierile pentru campania „Alba Iulia curată” s-au încheiat, iar prima etapă de jurizare, cea aferentă curățeniei de iarnă, a început deja și durează până în data de 15 februarie. Comisia va efectua verificări la fiecare scară de bloc înscrisă în concurs și va acorda puncte conform regulamentului de concurs.

Etapa a 2-a de jurizare, aferentă curățeniei de primăvară, va avea loc în intervalul 15 martie – 24 mai, iar în perioada 25 – 31 mai va avea loc jurizarea finală. Desemnarea câștigătorilor se va face într-un cadru festiv, cu ocazia AlbaFest2020.

Contribuția de la bugetul local pentru recompensarea participanților clasați pe primele trei locuri în concursul „Alba Iulia curată” va fi în valoare de 5.000 lei pentru locul I, în valoare de 3.500 lei pentru locul II și în valoare de 2.000 lei pentru locul III.

Câștigătorilor li se vor înmâna și diplome “Alba Iulia curată”, care vor certifica locul obținut. Contribuțiile vor fi acordate în baza raportului de punctaj al comisiei de evaluare și vor fi virate în contul asociației de locatari/proprietari din care face parte scara de bloc declarată/declarate câștigătoare.

Banii primiți pot fi folosiți de către Asociațiile de lo­catari/proprietari numai în folosul scării de bloc câștigătoare și numai în scopul reparării, amenajării și eficientizării energetice (panouri solare, iluminat LED, termoizolații, geamuri tip termopan), achiziționării de scule și unelte electrice pentru întreținerea spațiilor comune (ex. motocoasă, foarfecă electrică pentru gard viu etc.), achiziționării de mobilier urban (coșuri de gunoi, gărdulețe, bănci, corpuri de iluminat etc.), achiziționării de echipamente pentru siguranță și monitorizarea accesului (camere de supraveghere parcare sau hol acces, interfon etc.), achiziționării de unelte de grădinărit și material săditor (greble, lopeți, coase etc.), achiziționării de materiale de curățenie (găleți, mopuri, detergenți etc.) și efectuării lucrărilor necesare imobilului în care locuiesc sau aferente acestuia.

Scările de bloc înscrise în concurs

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 5

-BL. B7A, str. Arnsberg

-BL. 3A2, str. Arnsberg

-BL. B10A, str. Arnsberg

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.10

-BL. 6A, str. V. Goldiș

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI TRANSILVANIA

-BL.280, sc. D, str. N. Titulescu

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MOȚILOR

-BL. D2B, str. B.P. Hașdeu

-BL. M3A, str. Calea Moților

-BL. M3B, str. Calea Moților

-BL. MV4, b-dul Revoluției 1989

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI OGLINDA 1A

-BL 1A, b-dul Revoluției 1989

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 35 DETUNATA

-BL. A (ANL), str. Nazaret Illit

ASOCIAȚIA DE LOCATARI NR.38

-BL.4, str. Petru Maior

-BL.12, str. Petru Maior

-BL.9, str. Petru Maior

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ANGHEL SALIGNY

-BL. 2A, str. Anghel Saligny

-BL. 2B, str. Anghel Saligny

-BL. 2C, str. Anghel Saligny

-BL. 2D, str. Anghel Saligny

-BL. 2E, str. Anghel Saligny

-BL. 2F, str. Anghel Saligny

-BL. 2I, str. Anghel Saligny

-BL. 2J, str. Anghel Saligny

-BL. 2K, str. Anghel Saligny

-BL. 2L, str. Anghel Saligny

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.13

-BL. TV 63C, str. T. Vladimirescu

-BL. 16 B3, str. Iuliu Maniu

-BL. V2C, str. T. Vladimirescu

-BL. 63A ( BONETI), str. T. Vladimirescu

-BL. 16B1, str. Iuliu Maniu

-BL. 16 MC2, str. Iuliu Maniu

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.12

-BL.42 B, str. Cloșca

-BL. B5A, str. Arnsberg

-BL. 38 A, str. Arnsberg

-BL. B7B, str. Arnsberg

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.27

-BL. H1, str. George Barițiu

-BL. E2, str. George Barițiu

-BL. E1, str. George Barițiu

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI V.A. 22

-BL. VA 22, str. V. Alecsandri

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 11

-BL. 31 sc. B, str. V. Goldiș

-BL. 31 sc.D, str. V. Goldiș

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 71

-BL 71, str. Gheorghe Șincai

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI CT 20

-BL. L2, str. Gheorghe Șincai

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI LUCEAFĂRUL

-BL. V6, b-dul Revoluției 1989

-BL. A 15, b-dul Revoluției 1989

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.9 DACIA

-BL. 14 AB, b-dul Transilvaniei

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI CLOȘCA 15

-BL. 10, Sc. B, str. Ștefan cel Mare

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.8

-BL.12 Sc. F, str. V. Goldiș

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI CT 13

-BL. VI 15, str. Vânătorilor

-BL. J2, str. Vânătorilor

-BL. J3, str. Vânătorilor

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI AMPOI I

-BL. 6B, str. Livezii

-BL.7B, str. Livezii

-BL.9B, str. Livezii

-BL.1A, str. Livezii

-BL.8A, str. Livezii

-BL.5B, str. Livezii