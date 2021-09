Ajutor de energie electrică și gaze naturale. Ce persoane și companii vor beneficia de sprijin financiar

Ajutor de energie electrică și gaze naturale 2021. Ce persoane și companii vor beneficia de sprijin financiar

Instituim o schemă de acordare a unui sprijin financiar lunar pentru plata prețului final aferent consumului de energie electrică și gaze naturale pentru lunile noiembrie 2021 – martie 2022.

Creșterea prețului la energie în toată Uniunea Europeană afectează aproape jumătate de miliard de cetățeni.

Guvernul României ia măsuri ferme astfel încât cetățenii români să nu sufere din cauza creșterii acestor prețuri. Vrem să evităm situații în care familii de români vor fi obligate să treacă peste această iarnă cu restricții de consum din cauza prețurilor.

De aceea, Guvernul va institui o schemă de acordare a unui sprijin financiar lunar pentru plata prețului final aferent consumului de energie electrică și gaze naturale pentru lunile noiembrie 2021 – martie 2022, diferența de preț final urmând a fi suportată de la bugetul de stat, prin compensări ale furnizorilor de energie electrică și gaze naturale.

Proiectul a fost citit în primă lectură.

Sprijinul financiar acordat consumatorului casnic se va regăsi pe factura primită de la furnizorul de energie electrică/gaze naturale, urmând ca furnizorul să beneficieze de o compensare.

În cazul energiei electrice, vor beneficia de schema de sprijin clienții cu un consum mediu între 30 – 200 KWh/lună, care nu fac parte din categoria consumatorului vulnerabil. Sunt excluși din această schemă clienții cu un consum lunar de până la 30 KWh, pentru că, împreună cu specialiștii cu care am lucrat la textul ordonanței, am apreciat că unele dintre acestea sunt case nelocuite sau locuite temporar. De asemenea, nu va fi cuprins în această schemă nici consumatorul vulnerabil, pentru că există reglementarea în cazul său prin lege.

Măsura are în vedere aproximativ cinci milioane de gospodării, adică în jur de 12 milioane de români.

În privința gazelor naturale, am identificat 4 tranșe pentru care va fi suportată o parte din factura pentru încălzire cu gaze naturale:

– Categoria 100 – 300 m3 anual – reprezintă un consum cu încălzirea pentru o garsonieră

– Categoria 301 -600 m3 anual – reprezintă un consum cu încălzirea pentru un apartament cu 2 camere,

– Categoria 601 -900 m3 anual – reprezintă un consum cu încălzirea pentru un apartament cu 3 camere,

– Categoria 900 – 1100 m3 anual – reprezintă un consum cu încălzirea pentru un apartament cu 4 camere și case cu suprafață mai mică de 100m2.

– Categoria 1100 – 1200 m3 anual – reprezintă un consum cu încălzire pentru o locuință de aproximativ 120 m2

– Măsura are în vedere 2,3 milioane de gospodării, adică în jur de 5 milioane români. Prin urmare, peste 60% din consumatorii din România vor beneficia de compensarea facturii la gaze cu 25%.

Guvernul vine cu măsuri de susținere și pentru companii:

„La companii, aici vorbim de două linii. Una pe termen mediu e deja gândită. Companiile primesc subvenție până la 100 de kilowați dacă își instalează panouri de producere energie. Am luat decizia să finanțăm toate proiectele depuse. Vom dezvolta proiecte de eficiență energetică să îi ajutăm să investească în echipamente care consumă cât mai puțină energie” , a explicat Virgil Popescu.

Important! Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat că va discuta cu oficialii europeni despre nevoia de a scădea prețul certificatelor de Co2. Un procent important din creșterea prețului la energie are ca și cauză creșterea prețului acestor certificate.

Noi am mai trimis astfel de semnale și înainte, însă acum, aceste creșteri, afectează enorm toți cetățenii europeni. Printre cei mai afectați se numără germanii, deoarece aceștia folosesc ca sursă energetică într-o proporție foarte mare, cărbunele.

Mesajul nostru pentru Bruxelles este că ne dorim o economie mai verde, că dorim să scădem poluarea, dar că vrem să facem acest lucru pe cât posibil cât mai mult în acord cu tendințele și descoperirile tehnologice, astfel încât cetățenii europeni să nu sufere

Vedem din păcate că implementarea acestor măsuri ce fac parte din Pactul Verde european afectează enorm economiile europene, companiile europene și cetățenii europeni. Dacă nu adoptăm o formulă mai moderată, zeci de mii de companii europene riscă falimentul, milioane de europeni riscă să-și piardă locul de muncă, iar facturile crescute la combustibil și încălzire riscă să afecteze nivelul de trai pentru majoritatea cetățenilor Uniunii Europene.

Europarlamentarii români, prin vocea lui Marian Jean Marinescu, au atenționat încă din primăvară că dacă se va continua pe acest drum, economia europeană și cetățenii europeni vor fi puși în situația de a plăti un cost mult prea mare.

Acestea nu sunt singurele măsuri pe care le avem în vedere. Astfel, Legea consumatorului vulnerabil, inițiată de Guvernul Cîțu a fost adoptată de Parlament.

Măsurile completează schema guvernamentală și vizează aproximativ 5 milioane de persoane și 500.000 de gospodării.

Proiectul cu prioritate zero al PNL în această toamnă privind protecţia consumatorului de energie vulnerabil a fost adoptat, marţi 7 septembrie, de Camera Deputaţilor ca for decizional.

Din estimarea Guvernului, aproximativ 500.000 de gospodării vor beneficia de prevederile legii şi aproximativ 5 milioane de persoane cu venituri sub nivelul câştigului salarial mediu brut.

Măsurile de protecţie socială, financiare (subvenţii) şi non-financiare (acces şi conectare la sursele de energie), intră în vigoare de la 1 noiembrie, asigurând sprijinul pentru populaţie chiar din acest sezon rece, aşa cum au precizat de fiecare dată miniştrii PNL ai Energiei şi Muncii şi Protecţiei Sociale.

De altfel, premierul Florin Cîţu declarase la începutul săptămânii că Guvernul este pregătit să îşi asume răspunderea pe această lege dacă Parlamentul nu o va aproba în maxim o săptămână.

Legea definește patru categorii de consumatorii vulnerabili care urmează să beneficieze de măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura nevoile energetice minimale:

– din motive de venit,

– din motive de vârstă (pensionarii),

– din motive de sănătate (cei care au nevoie de aparate medicale electrice pentru a rămâne în viață sau pentru menținerea stării de sănătate, au probleme psihice, deficiențe locomotorii, de vedere sau de auz),

– ca urmare a faptului că au gospodării în zone izolate (situate în afara localităților și neconectate la rețelele de utilități, iar locatarii se încadrează și în categoria consumatorilor vulnerabili din motive de venit).

Consumatorii vulnerabili din motive de venit sunt cei cu venit mediu net lunar de cel mult 1.386 lei/persoană în cazul familiilor și de 2.053 lei în cazul persoanelor singure. Aceste limite de venit vor fi actualizate prin hotărâre de Guvern.

Principalele măsuri de sprijin financiar constau în ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece și în suplimentul pentru energie, acesta din urmă acordat pe toată perioada anului.

Ajutoarele de încălzire se acordă pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, cu gaze naturale, cu energie electrică sau cu combustibili solizi sau lichizi.

Valorile de referință la care se aplică compensarea procentuală sunt de cel puțin 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei pentru energie electrică și 320 lei pentru combustibili solizi și petrolieri. Acestea vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.

Măsurile non-financiare sunt: facilităţi de acces şi conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea deconectării de la sursele de energie pentru anumite categorii de consumatori vulnerabili, precum şi consilierea şi informarea transparentă şi accesibilă a populaţiei cu privire la sursele de energie, costuri şi proceduri de acces la acestea.

Guvernul a discutat și despre plafonarea prețului la gaze

Guvernul a discutat în ședința de astăzi de astăzi și despre plafonarea prețului la gaze. A fost o temă de dezbatere în ședința de guvern, a anunțat premierul, o variantă printre altele.

Florin Cîțu a declarat că tema a fost luată în discuție pentru că situația este specială, dar că discuțiile trebuie făcute tinând cont de regulile unei economii liberale: ”În ceea ce priveşte plafonarea la gaze, vreau să ne uităm la această soluție, dar pentru mine este important să nu distorsionăm foarte mult piața, pentru că, în momentul când introduci o astfel de măsură, distorsionezi piaţa, motivația de a investi dispare pentru companii şi atunci vreau să vedem cum luăm această măsură să fie cât mai puțin invazivă în piață, dar trebuie să recunoaștem că, în acest moment, există o situație specială, care necesită măsuri speciale.”

Discuția despre plafonarea prețului la gaze va continua între Ministerul Energiei, Consiliul Concurenței și Comisia Europeană. Sunt mai multe țări din Uniunea Europeană care au discuții cu Comisia Europeană pe acest subiect.

Pe fond și pe termen mediu și lung, principalele măsuri pe care le putem lua pentru a scădea prețul sunt să creștem capacitatea de producție, să îmbunătățim conectivitatea și să venim cu măsuri pentru a crește competiția reală din piața de energie.

De aceea, măsurile pe care le-am gândit sunt pe cât posibil cât mai puțin invazive.

Măsurile de sprijin stimularea angajării a beneficiarilor de ajutor social și pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor: încă 6 luni ajutor social după angajare și decontarea transportului pentru a urma cursuri în programul A doua șansă

Guvernul a discutat în primă lectură pachetul de măsuri pentru stimularea angajării pe piața muncii a beneficiarilor de ajutor social și pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională (Not in Education, Employment, or Training – NEET).

Scopul OUG discutată astăzi este de a susține persoanele care vor să iasă din starea de vulnerabilitate, asigurându-le acces la educație și calificare, precum și sprijin financiar, prin decontarea transportului pentru cei care merg la școală și prelungirea ajutorului social pentru cei care se angajează.

Aproximativ 10.000 de persoane vor beneficia anul acesta de măsura prelungirii acordării ajutorului social, iar de includerea în programul ”A doua şansă”, aproximativ 5.000 de persoane.

Principalele modificări aduse legii privind venitul minim garantat și legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă sunt:

– Menținerea ajutorului social, timp de încă 6 luni din momentul angajării, dacă beneficiarul se angajează pentru o perioadă de cel puțin 24 luni.

– Posibilitatea ca persoanele beneficiare de ajutor social să urmeze cursuri de tip ”A doua șansă”. Refuzul de participare va conduce la încetarea ajutorului social și interzicerea solicitării unui nou drept pentru o perioadă de 12 luni, ca și în cazul refuzului unui loc de muncă.

– Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se vor prezenta la agențiile pentru ocuparea forței de muncă din șase în șase luni sau ori de câte ori sunt solicitate de aceasta pentru a primi sprijin pentru angajare.

– Decontarea transportului pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului ”A doua șansă”, la o distanță mai mare de 5 km față de locuință. Se propune decontarea, către autoritățile administrației publice locale, a sumei de 500 lei/persoană/semestru școlar, din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile teritoriale.

În ceea ce privește susținerea tinerilor NEET, principala modificare adusă prin ordonanța de urgență constă în faptul că a fost extinsă grupa de vârstă pentru care se aplică măsurile de susținere, de la 16 – 25 de ani, cât este în prezent, la 16 – 30 de ani.

Acest lucru va permite includerea unui număr mai mare de tineri care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională în proiectele cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

Aproximativ 2.000 de tineri NEET vor beneficia în acest an de măsuri finanțate din bugetul asigurărilor de șomaj, impactul financiar fiind estimat la 5.625.000 lei.

Noi măsuri de protecție a persoanelor vulnerabile din centrele de servicii sociale

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de Ordonanță de Urgență prin care introduce noi măsuri în vederea protejării persoanelor vulnerabile din centrele sociale (persoane vârstnice, copii și adulți cu dizabilități), având în vedere creșterea constantă a ratei de infectare cu Covid – 19 din ultima perioadă.

Proiectul de act normativ a fost discutat astăzi de Guvern, în primă lectură, și prevede ca furnizorii de servicii sociale publici și privați au obligația de a solicita personalului din centrele rezidențiale dovada vaccinării, rezultatul unui test negativ sau dovada trecerii prin boală în ultimele șase luni.

Neprezentarea dovezilor menționate va duce la interzicerea accesului în centrele de servicii sociale sau interzicerea desfășurării activităților care presupun contactul cu beneficiarii.

Angajații care refuză vaccinarea vor putea opta pentru testarea periodică, dar vor suporta costurile aferente testării. Pentru persoanele care nu s-au vaccinat din motive medicale, costul aferent testării se suportă de direcţiile de sănătate publică judeţene.

În perioada stării de urgență s-au înregistrat cifre semnificative de infectare și deces cauzate de Covid-19, atât în rândul personalului – 3.657 de angajați infectați și 6 decedați, dar și al beneficiarilor de asistență socială – 10.154 de beneficiari infectați și 917 decedați. Pe de altă parte, din cei aproximativ 45.000 de angajați din centrele sociale, doar 10.000 s-au vaccinat.

Producția, vânzările și comenzile noi în industrie au crescut cu 14-28% în primele șapte luni din 2021 față de aceeași perioadă din 2020

Producția industrială, cel mai important indicator pentru mersul industriei, a urcat în primele șapte luni din 2021 cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea se datorează industriei prelucrătoare (+15,3%) și producţiei şi furnizarii de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+12,8%) – potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică (INS).

În primele șapte luni din 2021, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) – adică vânzările din industrie – a crescut cu 23,9%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea din perioada menționată se datorează industriei prelucrătoare (+24,2%) și industriei extractive (+13,9%).

Perspectiva pentru lunile care urmează este este oferită de nivelul comenzilor noi din industrie. În primele șapte luni din 2021, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut cu 27,8%, față de perioada similară a anului trecut. Față de luna trecută, în iulie 2021, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 5,2%.

Industria are componenta cea mai mare din PIB, cu o pondere de peste 20%, dar este și unul dintre cei mai semnificativi exportatori – circa trei sferturi din exporturile de bunuri.

Pandemia de COVID-19, valul 4: certificatul verde poate fi o soluție pentru a nu mai închide diverse sectoare economice

Președintele Klaus Iohannis a declarat că pandemia nu s-a terminat şi este necesară o mobilizare exemplară şi în valul al patru al pandemiei. Prezent la ceremonia de aniversare a 190 de ani de existenţă a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, șeful statului a reamintit că imunizarea prin vaccinare unui număr cât mai mare de persoane, comportamentul preventiv şi respectarea măsurilor sanitare sunt soluţiile pentru a depăşi cu bine şi această perioadă complicată din punct de vedere epidemiologic.

Premierul Florin Cîțu a avansat posibile soluții pentru a păstra economia deschisă în contextul creșterii accelerate a numărului de cazuri zilnice Covid19. Certificatul verde este una dintre soluții, folosit în restaurant și alte sectoare economice unde interacțiunea dintre persoane este mare.

”Nu vreau să mai închidem activităţi economice peste 3 la mie. Restaurantele pot rămâne deschise pe baza unui certificat verde, e o propunere, vedem dacă va fi aprobată în CNSU. Acum avem şi vaccin, avem şi un mod de a verifica dacă cineva a fost vaccinat, a fost testat sau a trecut prin boală. Este un mod de a menţine economia deschisă, dar în acelaşi timp de a păstra şi anumite reguli”, a precizat Florin Cîţu.

4.004 cazuri noi de coronavirus au fost depistate în ultimele 24 de ore după efectuarea a 44.608 de teste. Rata de pozitivare este astăzi de 8,97%, potrivit ultimelor date. La terapie intensivă sunt internate 696 de persoane.

Premierul a cerut ca numărul paturilor ATI dedicate pacienților COVID să fie dublat, până la 1.600 de locuri, de la aproximativ 860 în prezent.

Valul 4 al pandemiei va fi probabil cel mai intens de până acum, din cauza contagiozității sporite a tulpinei Delta, a declarat Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

La acest moment, Guvernul ia în calcul toate soluțiile pentru stăpânirea în continuare a pandemiei, inclusiv vaccinarea obligatorie în instituțiile cu expunere publică. Testarea periodică este o altă soluție la îndemână, având în vedere că rolul important al angajaților din instituțiile esențiale.