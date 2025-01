Ajutoare pentru pensionari 2025: Vouchere sociale, ajutoar de încălzire, medicamente compensate

Ajutoare pentru pensionari 2025: Vouchere sociale și alimente, ajutoar de încălzire, medicamente compensate

Vouchere pentru pensionari 2025

Noul buget va include ajutoare de la stat pentru pensionarii cu venituri mici și medii: ”În bugetul pe 2025 va fi cuprins ajutorul one off acordat pentru pensionarii cu venituri mici”.

Șeful Casei de Pensii susține că ar putea fi luate în calcule veniturile de până în 3.000 de lei. O decizie finală va fi adoptata cel mai probabil dupa ce va fi adoptat si bugetul pe 2025.

Astfel de ajutoare au fost acordate și în anii trecuti. Pensionarii au primit atunci ajutoare cuprinse intre 600 si 1000 de lei.

De la 1 ianuarie 2025, pensiile ar fi urmat să fie majorate cu rata inflației. Creșterea ar fi fost de 12,1%, iar pensia minimă trebuia să ajungă la 1.415 lei.

„Sunt posibile aceste ajutoare, s-au mai dat, e vorba despre acele ajutoare one off. În anul 2023 am dat aceste ajutoare, ele se acordă într-o sumă fixă doar pensionarilor vulnerabili. S-au dat în funcție de tranșe de venituri, de nivelul pensiei. Acest lucru a fost posibil în 2023. Casa Națională de Pensii e pregătită să operaționalizeze orice decizie”, a mai spus directorul Casei Naționale de Pensii.

Compensarea medicamentelor pentru pensionari – plafon majorat

Începând cu septembrie 2024, plafonul veniturilor pentru pensionarii care beneficiază de compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor a fost majorat.

Această măsură se aplică acum pensionarilor cu venituri de până la 2.020 lei pe lună, indiferent dacă aceștia realizează sau nu alte venituri.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie, prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie, vor fi calculate pe baza pensiilor aferente lunii august 2024. Astfel, aceste beneficii nu vor mai depinde de veniturile actualizate după recalculare.

„Această măsură are în vedere sprijinirea pensionarilor care, prin recalcularea dreptului de pensie, ar fi ieșit din categoria beneficiarilor de ajutor pentru consumatorii vulnerabili. Sprijinul este esențial pentru asigurarea unui trai decent”, a declarat Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii.

Vouchere pentru alimente 2025

De asemenea, Guvernul a majorat limita veniturilor lunare până la care pensionarii pot primi tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde. Pragul a fost crescut de la 2.000 lei la 2.210 lei. Această măsură se aplică și persoanelor încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, care au și calitatea de pensionari.

Aceste ajustări sunt menite să protejeze categoriile vulnerabile și să mențină nivelul de trai în fața creșterii costurilor.

