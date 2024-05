Aiudeanul Raul Șteau, promovare în elită cu Gloria Buzău

Mijlocașul aiudean Raul Șteau a promovat pe prima scenă cu Gloria Buzău. În penultima rundă a play-off-ului eșalonului secund, echipa condusă de Andrei Prepeliță a învins 3-0 pe Unirea Slobozia, iar Gloria Buzău a revenit, după 15 ani, în elita fotbalului românesc. Este a 4-a promovare în eșalonul fruntaș pentru formația buzoiană după cele din 1978, 1984 și 2007.

Din efectivul gazdelor a făcut parte în acest an și Raul Șteau (23 de ani), care a și jucat o jumătate de oră în acest meci pentru istorie. Ajuns la Gloria în ianuarie, Șteau a strâns 9 prezențe stagionale. Fotbalistul din Alba (Viitorul Abrud) a evoluat în Italia, la Sassuolo și Monopoli Calcio, de unde s-a întors în țară în 2021, trecând pe la Gaz Metan Mediaș și UTA Arad, ambele grupări în prima ligă, în tricoul cărora a adunat peste 40 de prezențe în Superligă. Fost component al României Under 17, Șteau s-a despărțit vara trecută de „Bătrâna Doamnă” găsindu-și angajament la începutul acestui an. Unirea Slobozia și Gloria Buzău sunt grupările care au promovat în acest sezon, întrucât Corvinul Hunedoara și CSC Șelimbăr, clasate înaintea Gloriei Buzău, nu au drept de promovare. AFK Miercurea Ciuc și CS Mioveni vor participa la barajul de promovare/retrogradare cu echipele clasate pe locurile 13 și 14 în Superligă.

Foto: Gloria Buzău și UTA Arad

