Aiudeanul Ioo Sandor, în premieră cel mai bun performer din Alba! Dojokan Activ Aiud a cucerit, în 2020, pentru a 7-a oară distincția secțiunii sporturi neolimpice

Înființat în 1990, clubul Dojokan Activ Aiud s-a remarcat de-a lungul acestor decenii prin rezultatele notorii realizate la nivel național, european și mondial, în panoplia clubului de care se ocupă antrenorul Nicolae Crăciun și instructorul Telegdy Ștefan adunându-se peste două sute de medalii mondiale și europene, dar și peste 2000 de distincții adjudecate în cadrul Campionatelor Naționale și Cupei României.

În consecință, reprezentanții clubului din municipiul aiudean s-au aflat mai mereu în prim planul bilanțurilor județene întocmite la finalul fiecărui an. De altfel, în 2020, la secțiunea sporturi neolimpice, primul loc al topului a fost ocupat de Ioo Sandor, devenit al 7-lea reprezentant al Dojokan Activ Aiud ajuns la acest nivel.

*Triplu campion mondial și de 4 ori campion european

Ioo Sandor are 17 ani și este elev al al Colegiului Național “Bethlen Gabor”, la profilul matematică-informatică, clasa a XI-a A. În anul anterior, unul în care majoritatea întrecerilor de anvergură au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus, sportivul din Aiud a fost, la Cupa Campionilor Europeni, de la Cluj-Napoca, din februarie, locul întâi la kata, 16-17 ani, și locul întâi, la kihon kumite, 16-17 ani, open. De asemenea, la Cupa Mondială de karate WUKF, de la Szczecin (Polonia), din septembrie, Ioo Sandor a fost în două rânduri pe prima poziție, la kata individual, shotokan, juniori, 16-17 ani, și kata open, shotokan, juniori, 16-17 ani. Pe plan intern a devenit vicecampion național, la kata individual shotokan, juniori, 16-17 ani, la Campionatele Naționale de karate WUKF de la Sighișoara, din august. Și la Cupa României, derulată în luna noiembrie, la Mediaș, a urcat în două rânduri pe podium: locul întâi la kata individual shotokan juniori, 16-17 ani și locul secund la kihon kumite 16-17 ani open.

“Am început să practic karate la vârsta de 6 ani, când tata m-a dus la antrenamente. Acest sport m-a impresionat de la prima vedere și nu lipseam de la nicio ședință de pregătire. Când aveam un concurs foarte important mă antrenam zilnic iar de-a lungul anilor am obținut rezultate excepționale, consider eu, și le mulțumesc mult antrenorului Nicolae Craciun și instructorului Telegdy Ștefan pentru sprijinul acordat”, a declarat Ioo Sandor.

Reamintim că în 2020, la nivelul sporturilor olimpice, marșul din Cetatea Marii Uniri a revenit în prim plan prin Mihaela Acatrinei (25 de ani), ce a cucerit în premieră distincția cuvenită nr. 1 în topul județean. Ana Rodean (2016 și 2018) a fost atleta care s-a intercalat printre latureații ultimilor ani, Marcel Cercea (2015, judo, LPS Alba Iulia), Ciocănel Raluca (2017, schi, CSȘ Blaj/ CSȘ Cîmpeni) și Laura Alexia Bogdan (2019, judo, CS Unirea Alba Iulia). La sporturi neolimpice, distincția a revenit iarăși unui reprezentat al Dojokan Activ Aiud, după Iulia Dodoc (2016), Eduard Osz (2017), urmați de Andrei Cioflică (CS Unirea Alba Iulia, 2018), Alexandru Catarambă (CS Unirea Alba Iulia, 2019) – ambii powerlifting.

Ioo Sandor are un palmares de senzație, fiind triplu campion mondial și în patru rânduri campion continental, asta ca să nu mai punem la socoteală campionatele naționale unde mereu s-a clasat pe prima poziție. Cele mai strălucitoare medalii le-a obținut la Montecatini Terme (Italia), în 2017, campion mondial la kata individual, 14-15 ani, respectiv la Bratislava (Slovacia), în 2019, când a luat aurul la kata individual și la kata echipe. Campion continental a devenit în alte 4 rânduri: *Cluj-Napoca, 2016: la kata, individual, 13-14 ani; *Montechiari (Italia), 2016, la kata individual; *Cluj-Napoca, 2017: la kata individual; *Odense (Danemarca), 2019: la kumite echipe shobu sanbon 16-17 ani, plus alte două medalii de argint, la kumite rotativ echipe și kata echipe.

“Anul 2020 a fost unul greu, deoarece multe competiții s-au anulat din cauza pandemiei. Pregătirile au fost mai dificile întrucât nu se puteau organiza antrenamente și din acest motiv am lucrat singur, pe cont propriu. S-a simțit acest lucru la nivelul pregătirii fizice, unde am avut de suferit, însă am avut ambiție și am realizat rezultate deosebite. În viitorul apropiat îmi doresc să scăpam de pandemie și să încep cu antrenamentele în modul cel mai serios posibil, deoarece în luna iunie, la Cluj-Napoca, se va organiza Campionatul European”, a încheiat “Șoni”, cum îi spun cei apropiați, aiudeanul numărul unu în ierarhia anului trecut la nivel județean, la sporturi neolimpice.