Ai muncit 10 sau 15 ani? Ce pensie poți primi în România și de ce vechimea nu îți garantează un venit la bătrânețe

Puțini ani de cotizare pot face diferența dintre o pensie contributivă, o indemnizație socială și lipsa dreptului la pensie pentru limită de vârstă. În România, pragul de 15 ani este esențial, însă suma încasată depinde de contribuțiile plătite, veniturile obținute și regulile legale aplicabile.

Câți bani poate primi la bătrânețe o persoană care a muncit doar 10 sau 15 ani? Întrebarea îi preocupă pe românii care au lucrat perioade scurte cu forme legale, au avut întreruperi în activitate sau au muncit o parte din viață în străinătate. Răspunsul nu se rezumă la un calcul simplu: în sistemul public de pensii, numărul anilor de cotizare stabilește dacă există dreptul la pensie, iar contribuțiile și veniturile asigurate influențează cuantumul acesteia.

15 ani de cotizare, pragul minim pentru pensia la limită de vârstă

Potrivit regulilor generale din sistemul public de pensii din România, Legea nr. 360/2023 stabilește un stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani și un stagiu complet de 35 de ani, cu aplicarea prevederilor și a regulilor tranzitorii prevăzute de lege.

Asta înseamnă că o persoană care a realizat numai 10 ani de cotizare în România nu îndeplinește, în mod obișnuit, condiția minimă pentru a primi pensie publică pentru limită de vârstă. Existența unor perioade lucrate în alte state, a unor situații speciale sau a unor reguli aplicabile anumitor categorii de persoane poate schimba însă analiza individuală.

În schimb, persoana care a acumulat 15 ani de cotizare poate îndeplini condiția privind stagiul minim, dacă sunt îndeplinite și celelalte cerințe legale, inclusiv cea referitoare la vârsta standard de pensionare.

Prin urmare, diferența dintre 10 și 15 ani nu este doar una de cuantum. În anumite situații, este diferența dintre neîndeplinirea condiției minime de cotizare și posibilitatea de a obține pensie pentru limită de vârstă.

Câți bani primești după 10 ani de muncă?

Dacă o persoană a lucrat legal timp de 10 ani și a plătit contribuții la sistemul public de pensii, acest lucru nu înseamnă automat că va primi o pensie pentru limită de vârstă în România.

În lipsa unor excepții sau a unor perioade suplimentare recunoscute potrivit legii, cei 10 ani nu ating stagiul minim contributiv cerut. Nici contribuțiile achitate în acea perioadă nu trebuie confundate cu o garanție că se va acorda o pensie lunară la împlinirea vârstei de pensionare.

Situația poate fi diferită pentru persoanele care au cotizat și în alte state, pentru cele care pot beneficia de reguli speciale sau pentru cele care mai pot completa stagiul de asigurare în condițiile permise de lege.

Contribuțiile plătite pentru cei 10 ani nu trebuie considerate automat pierdute, dar nici nu garantează, prin ele însele, acordarea unei pensii pentru limită de vârstă.

Ce pensie poți primi după 15 ani de muncă?

La 15 ani de cotizare, persoana poate îndeplini pragul minim legal pentru pensia pentru limită de vârstă. Totuși, cuantumul nu este identic pentru toți pensionarii.

Calculul pensiei se bazează pe punctajele obținute în funcție de veniturile pentru care s-au plătit contribuții, precum și pe formula prevăzută de legislația în vigoare la momentul stabilirii dreptului.

Astfel, două persoane care au muncit câte 15 ani pot primi pensii diferite dacă una a avut venituri asigurate mai mari decât cealaltă. Contează și istoricul de cotizare recunoscut oficial, precum și eventualele prevederi speciale aplicabile.

Nu există, așadar, o sumă universală care să poată fi promisă tuturor celor cu 15 ani de muncă. Pentru o estimare credibilă trebuie cunoscute veniturile asigurate din fiecare perioadă și punctajul rezultat din evidențele Casei de Pensii.

Pensia minimă este garantată pentru toată lumea?

Este garantată pensia minimă pentru toată lumea? Nu. Un aspect important este diferența dintre pensia contributivă calculată potrivit legii și indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută în mod obișnuit drept „pensia minimă”.

Indemnizația socială este un mecanism de completare a veniturilor anumitor pensionari eligibili, până la nivelul stabilit legal. Nu reprezintă o pensie acordată automat oricărei persoane care a muncit un anumit număr de ani.

Pentru a beneficia de acest sprijin trebuie îndeplinite condițiile legale relevante. O persoană care nu are dreptul la pensie pentru limită de vârstă nu dobândește automat dreptul la indemnizația socială doar pentru că a lucrat 10 ani.

De asemenea, nivelul indemnizației și condițiile de acordare trebuie verificate la data solicitării, deoarece pot exista modificări legislative sau bugetare.

Ce se întâmplă dacă ai lucrat în străinătate?

Pentru românii care au muncit în alte state europene, situația poate fi mai favorabilă decât pare la prima vedere.

În condițiile regulilor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, perioadele de asigurare realizate în mai multe state pot fi luate în calcul pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de pensionare, atunci când regulile aplicabile permit totalizarea acestora.

De regulă, fiecare stat competent stabilește și plătește partea de pensie care îi revine, potrivit propriilor reguli și perioadelor de asigurare recunoscute. Nu înseamnă că anii lucrați în străinătate se transformă automat într-o pensie românească integrală.

Persoanele aflate în această situație ar trebui să solicite verificarea întregului istoric de asigurare la instituțiile competente, înainte de a concluziona că nu au dreptul la pensie.

Se mai pot completa anii lipsă?

Legislația permite, în anumite condiții, încheierea unor contracte de asigurare socială pentru perioade de cotizare, inclusiv pentru perioade anterioare, în limitele și condițiile stabilite de lege.

Aceste mecanisme nu înseamnă însă că orice persoană poate cumpăra oricâți ani dorește sau că orice perioadă neacoperită poate fi recuperată. Eligibilitatea, intervalele care pot fi acoperite, contribuția datorată și efectul asupra dreptului la pensie trebuie verificate înainte de semnarea unui contract.

Cei care au 10 ani de cotizare ar trebui să afle dacă pot completa legal stagiul până la pragul minim și dacă această soluție este avantajoasă în raport cu situația lor concretă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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