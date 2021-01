Agra’s Alba, producătorul de mezeluri cu afaceri de 100 de milioane de lei: Previziuni rezervate pentru 2021, cu planuri pe termen scurt din cauza pandemiei

Agra’s Alba, producătorul de mezeluri cu afaceri de 100 de milioane de lei, începe anul 2021 cu previziuni rezervate și cu planuri pe termen scurt din cauza pandemiei de COVID-19.

Paul Bălşan, directorul general al producătorul şi distribuitorul de me­zeluri Agra’s din judeţul Alba, spune că efectele pandemiei de COVID-19 se simt puternic în economie, dar şi în compania pe care o conduce, mai mulţi angajaţi contactând virusul, fiind în izolare sau în carantină, iar astfel este rezervat să facă previziuni financiare pentru 2021.

„Am intrat în 2021 cu aceeaşi zbatere de anul trecut. Problema cea mai mare este efectul pandemiei de COVID-19 asupra economiei. HoReCa, acolo unde vindeam şi noi, fiind unul dintre cele mai afectate sectoare. În plus, am avut şi avem cazuri de persoane bolnave în firmă şi mereu găsim soluţii să suplinim colegi. (…) Sunt rezervat să fac previziuni financiare pentru 2021, luăm lucrurile gradual. Facem planuri pe termen scurt“, a spus pentru ZF Paul Bălşan.

Agra’s are peste 300 de angajaţi şi procesează lunar circa 200 de tone de carne în fabrica din Oarda (Alba).

