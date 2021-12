Aglomeraţie la vama Nădlac. Un sfert din cei verificaţi intră în carantină: „Nu-mi convine să stau 10 zile închis, n-am furat, ca să intru la puşcărie”

Ludovic Orban și disidenții din PNL și-au făcut partid: Ce nume va purta noua formațiune politică

Fostul premier și fost președinte al liberalilor, Ludovic Orban, a anunţat, marţi, constituirea unui nou partid de centru-dreapta care se va numi Forţa Dreptei, după ce a demisionat luna trecută din PNL.

„Astăzi am luat decizia, împreună cu cei 16 colegi membri ai Parlamentului care am decis să ne dăm demisia din PNL în momentul în care conducerea PNL a decis să readucă la putere PSD, toţi parlamentarii, împreună cu mulţi colegi de ai noştri din ţară, simpatizanţi, susţinători, am luat decizia de a pune bazele unei noi construcţii politice de centru dreapta.

Am luat această decizie pentru că, în primul rând, considerăm că e o obligaţie morală pentru noi de a continua să reprezentăm cetăţenii români care ne-au acordat votul” , a declarat Ludovic Orban, la Parlament.

El a spus că a convenit ca numele noii formaţiuni politice să fie Forţa Dreptei.

„Numele formaţiunii politice pe care l-am convenit sigur că e un nume care va fi valabil până la organizarea Congresului noului partid, este Forţa Dreptei, este numele moţiunii cu care m-am prezentat în faţa Congresului PNL.

Nu noi am părăsit PNL, ci conducerea PNL a părăsit oamenii care au avut încredere în noi, care ne-au acordat votul şi care şi-au pus speranţele în PNL.

Ei au săvârşit o gravă trădare faţă de aceşti oameni, preferând să stea în bagajele la guvernare ale PSD, preferând să fie adversarul politic nu doar al forţelor de dreapta, ci al tuturor celor care cred în democraţie”, a mai spus Orban, citat de Agerpres.

Ludovic Orban a menţionat că va fi o „construcţie pe termen lung”, care „presupune un mod corect, cinstit, onest, loial de a face politică”.

El a precizat că marţi se va semna actul constitutiv al noii formaţiuni şi luni vor fi depuse documentele la Tribunalul Bucureşti, iniţiatori fiind parlamentarii.

Sursa: digi24.ro