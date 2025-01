Adrian Negrescu: ”prosperitatea clamată de politicieni a fost indusă artificial cu perfuzii financiare din împrumuturi”



Analistul economic Adrian Negrescu susține într-o postare pe facebook că prosperitatea din ultimii ani s-a bazat pe împrumuturi excesive și nu exclude să ajungem ”la mâna” FMI:

”Datoria externă totală a României continuă să crească şi în noiembrie 2024 a sărit pragul de 200 miliarde euro. In conditiile in care MFP estimeaza ca, in acest an, vom avea nevoie sa imprumutam peste 46 mld. de euro, este posibil sa trecem de 250 de miliarde.

Am spus-o in repetate randuri. Problema nu este neaparat ca ne imprumutam ci la ce dobanda (cea mai mare din UE) si, mai ales, la ce folosim banii. In ultimii 5 ani, am imprumutat peste 200 de miliarde de euro din care cei mai multi bani s-au dus pe pensii si salarii.

Investitiile nu reprezinta nici macar 15% din banii imprumutati. Iar dintre investitii, in afara de stadioane, sali de sport/nunti si alte proiecte fara impact real in economie, prea putini bani s-au dus in infrastructura de transport, educatie, sanatate, militara.

Altfel spus, prosperitatea clamata de politicienii a fost indusa artificial cu perfuzii financiare din imprumuturi.

O dovada de inconstienta administrativa, calea sigura catre un blocaj financiar de proportii. Deja exista semnale din ce in ce mai alarmante legate de ingustarea marjei de creditare a Romaniei. Sunt tot mai multi investitori care evita Romania din cauza lipsei unei strategii coerente de gestionare a datoriei publice, a deficitului bugetar.

De la perfuziile cu bani de imprumut riscam in curand sa ajungem direct la terapie intensiva si electrosocurile asigurate de FMI”, a scris Negrescu.

