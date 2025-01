2025 se anunță a fi anul covrigului. Adrian Negrescu, analist economic: „Oamenii vor simți cum banii nu le mai ajung”

2025 se anunță a fi anul covrigului, susține analistul economic Adrian Negrescu, după ce Guvernul a adoptat Ordonanța „trenuleț, pe care acesta o cataloghează drept una a sărăciei, cu măsuri specifice unei țări din lumea a treia.

„2025 se anunță a fi anul covrigului. La cum arata 2025 din punct de vedere financiar, pentru multi dintre romani va fi anul in care vor manca mai multi covrigi ca niciodata.

Inghetarea salariilor si a pensiilor, a alocatiilor pentru copii si a celorlalte forme de sustinere pentru cei vulnerabili – masuri specifice unei tari din lumea a treia nicidecum unei economii europene – vor face ca puterea de cumparare a oamenilor sa continua sa scada pe fondul inflatiei care se va mentine, in acest an, peste 5%. In 2025 vom continua sa fim campioni europeni la inflatie.

Luna de luna, pas cu pas, oamenii vor simti cum banii nu le mai ajung si cum viata lor devine mai scumpa. Si vor ajunge la covrigi, ca in anii ’90.

Deja pentru multi dintre romani, alimentatia rationala de pe vremea lui Ceausescu a devenit realitate.

Relevant este, de exemplu, ca la finele anului trecut, printre alimentele care s-au scumpit cel mai mult s-a aflat margarina, revenita din nou in topul vanzarilor, alaturi de parizer si cartofi, ca in anii de dupa revolutie.

Nu ma astept ca statul sa face ceva pozitiv pentru a sustine puterea de cumparare. Probabil va continua plafonarile aberante la energie, gaze si alimentele de baza, masuri care si-au dovedit ineficienta. Aceste masuri denota lipsa de viziune a autoritatilor, de know-how economic.

In plus, vor continua sa creasca taxele. La asta s-au dovedit cei mai inventivi. Dupa reintroducerea taxei pe stalp, o aberatie economica demna de o tara bananiera, vor urma taxe mai mari pe munca si pe consum.

La cum arata situatia bugetara, in lunile urmatoare vor veni cu cresterea tva (de la 19 la 21%) si cu schimbarea modului in care se impoziteaza salariile (impozitul va fi aplicat la brut nu la suma ramasa dupa scaderea contributiilor).

De ce vor face asta? Pentru ca masurile decise prin Ordonanta saraciei/trenulet nu vor fi de ajuns pentru a echilibra bugetul.

De exemplu, de la IT-isti statul va aduna, lunar, un plus de 30 de milioane de euro, adica cam 300 de milioane pe an. Suma e infima raportata la dimensiunea deficitului bugetar record, de peste 30 de miliarde de euro. Probabil si IT-istii, in ritmul asta, vor ajunge la covrigi.

Intr-o economie sufocata de taxe, de impozite, de lipsa de predictibilitate fiscala, de scaderea consumului, a investitiilor si de blocajul financiar, un singur sector va dudui, probabil, in 2025. Cel al productiei de covrigi.”, transmite analistul economic Adrian Negrescu.

