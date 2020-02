Adrian Florea își anunță intenția de a candida pentru funcția de primar al Municipiului Aiud din partea Partidului PLUS, condus la nivel național de Dacian Cioloș și în județul Alba de Mihail David.

PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic nou, condus de fostul Prim Ministru Dacian Cioloș. Noi cei din PLUS ne dorim o țară în care fiecare dintre noi să aibă o viață de calitate, construită de cetățeni activi și responsabili, care își aduc contribuția la realizarea și menținerea unor comunități deschise și solidare. Pentru aceasta, avem nevoie de un stat cu o administrație responsabilă, care să asigure cadrul necesar pentru construirea unei Românii prospere, cu un loc și o identitate bine definite în Uniunea Europeană.

Adrian Florea este de profesie de inginer, fiind absolvent al Facultății de Horticultură – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Timişoara. Din anul 2007 a ocupat funcții de conducere în mediul privat ca administrator la Pom Fruct Srl și apoi președinte la Pepiniera Aiud Cooperativă Agricolă. A acordat și consultanță în domeniul înfiinţării şi exploatării plantaţiilor pomicole. Activitatea în domeniul privat l-a pus pe dl. Adrian Florea în situația de a utiliza mijloace moderne de management al afacerilor și de marketing (marketing online, gestionare magazine online). Experiența în domeniul afacerilor, precum și competentele şi abilităţile sale organizaţionale – comunicare şi consiliere, planificare şi atribuire de sarcini, managementul timpului, luarea deciziilor – fac din domnul Adrian Florea un candidat redutabil pentru funcția de primar al Municipiului Aiud și îi conferă profilul unui viitor primar de succes.

“Am decis să mă alătur echipei PLUS deoarece trăiesc în Aiud încă de la primele minute din viață, singura perioadă în care am fost plecat, au fost anii în care mi-am tocit coatele pe băncile facultății. Nu am fost tentat să plec niciodată deoarece nu am vrut să îmi las familia în urmă, și în plus de asta am considerat ca pot să fac și aici ceva care să conteze atât pentru mine cât și pentru cei din jur. Decizia de a candida nu a fost luata ușor, dar am ajuns în punctul în care consider că statul pe margine și comentatul nu își mai au rostul. Avem o echipă tânără, cu un entuziasm ridicat dornica de realizări. Știm că va fi greu, vor fi piedici, vom experimenta și invăța din situații inedite, dar împreună orice este posibil. Fiecare avem un cuvant de spus!” a transmis Adrian Florea.

Cea mai mare problemă cu care se confruntă municipiul Aiud este lipsa locurilor de muncă. Pentru a soluționa această problemă trebuie atrase investițiile străine și stimulat antreprenoriatul, ori cine poate face acest lucru mai bine, din postura de primar, decât cineva care a lucrat în domeniul privat.

Aiudul este o prioritate la nivelul Filialei Județene PLUS Alba.

PLUS dorește să construiască o guvernare participativă: întreaga societate trebuie să se coaguleze în jurul unor reforme de reașezare a statului pe fundamente solide, cu idei și viziune din partea cetățenilor, prin consultări ample și dezbateri publice. Unele soluții și reforme, necesare pentru dezvoltarea societății românești pe termen lung, trebuie să vină de la cetățeni și au nevoie de implicarea lor directă.

PLUS ACUM Aiud este un program de guvernare locală participativă pe care PLUS Aiud îl pune în dezbatere publică cu primele domenii, respectiv : infrastructură, investiții, mediu, educație, sănătate și patrimoniu cultural și natural.

Ø Infrastructură:

Asfaltarea tuturor străzilor din municipiu

Refacerea straturilor de asfalt pentru toate străzile deteriorate

Extinderea rețelei de apă și canalizare

Investiții: Stimularea micilor întreprinzători și atragerea de investiții noi

Ø Mediu:

Gestionarea selectivă a deșeurilor atât în cartierele de blocuri, cât și în cartierele de case

Întreținerea spațiului public și colectarea resturilor vegetale în urma curățării terenurilor pe toată suprafața municipiului

Ø Educație:

Facilitarea accesului la educație al tuturor copiilor din toate păturile sociale

Sprijinul și integrarea copiilor de etnie romă

Schimb de experiență cu orașele înfrățite

Ø Sănătate:

Fonduri pentru modernizarea spitalului și a Policlinicii din Aiud

Atragerea cadrelor medicale care să asigure un act medical de calitate

Ø Patrimoniu cultural și natural:

Valorificarea obiectivelor turistice și a istoriei impresionante a orașului

Valorificarea patrimoniului natural și de agrement

Infrastructură

Dezvoltarea infrastructurii prin asfaltarea tuturor străzilor din municipiu și refacerea stratului de asfalt pentru toate străzile deteriorate. Extinderea rețelei de apă și canalizare.

Poate fi greu de crezut, însă multe străzi din municipiul nostru sunt neasfaltate, cum ar fi Gheorghe Lazăr, Gorunului, Valea Aiudului, Vâlcelelor, Plugarilor, Livezii, Morii, Pășunii. Multe străzi prezintă o un strat de asfalt deteriorat (de exemplu Tribun Tudoran, Avram Iancu, Moților), pe care cu greu se mai poate circula și aici discutăm de arterele principale și nu de străzi mici de acces.

Una dintre principalele instituții de învățământ din oraș, Școala Generală Numărul 2, se află pe o stradă care nu a fost asfaltată niciodată.

Asfaltarea străzilor trebuie să devină prioritatea numărul unu pentru că în acest fel putem atrage mai mulți investitori în oraș, putem atrage mai mulți turiști, putem asigura acces rapid în caz de urgențe medicale sau de altă natură și în general, putem asigura un confort locuitorilor.

Printr-un schimb de bune practici și suport din partea altor primării din județ, cum ar fi cea din Ciugud, care a ajuns o emblemă la nivel național, putem atrage fonduri europene pentru implementarea acestui proiect.

Trebuie să ne asigurăm că dezvoltăm proiecte de extindere a rețelei de apă și canalizare pe toate străzile din Municipiul Aiud, inclusiv în zonele periferice.

Investiții

Stimularea micilor întreprinzători și atragerea de investiții

Din 2002 și până în prezent, orașul nostru s-a depopulat masiv. Dacă în 2002 orașul avea peste 28.000 de locuitori, la recensământul din 2011 mai erau doar 22.000, iar în prezent numărul locuitorilor este și mai mic. Depopularea masivă a orașului este determinată și de o rată a natalității scăzută, dar mai ales de migrarea tinerilor către orașele mai mari și străinătate. Principalul motiv pentru această migrare este lipsa locurilor de muncă care să asigure un trai decent.

Primăria poate oferi facilități pentru atragerea de investiții în zonă și pentru a stimula crearea de locuri de muncă pentru toate categoriile sociale și de vârstă.

Mediu

Gestionarea selectivă a deșeurilor atât în cartierele de blocuri, cât și în cartierele de case

Un prim pas deja a fost făcut prin furnizarea de saci pentru depozitarea selectivă a gunoiului, însă nu este suficient.

Este important să putem furniza pubele de reciclare selectivă pentru toate tipurile de deșeu: plastic, sticlă și metal, hârtie și carton, textile, gunoi menajer. Pentru ca acest proces să aibă o continuitate este important să ne ocupăm atât de selectarea și colectarea deșeului, cât și de valorificarea lui.Este important să demarăm proiecte de informare și conștientizare a populației, dar și de identificare de furnizori pentru valorificarea acestor deșeuri sau chiar de stimulare a micilor întreprinzători din zonă să valorifice deșeul. De exemplu, din deșeul textil se pot face panouri pentru izolarea clădirilor, din gunoiul menajer se poate crea compost.

Întreținerea spațiului public și colectarea resturilor vegetale în urma curățării terenurilor pe toată suprafața municipiului.

Educație

Orașul nostru are câteva instituții de învățământ care ne-au educat copiii și care au dat inclusiv olimpici la nivel național sau care au educat cadre didactice pentru etniile maghiare din întreaga țară. Educația este prima verigă în lanțul de dezvoltare al societății și pentru asta este important să ne implicăm activ ca nivelul educației pe care îl asigură școlile noastre să fie unul ridicat. Este totodată important să facilităm accesul la educație al tuturor copiilor și tinerilor din toate păturile sociale și toate etniile. În special din etnia romă sunt încă mulți copii și tineri care nu merg la școală, care trebuie sprijiniți și integrați. Identificarea acestor cazuri se poate face prin colaborarea primăriei cu biserica și prin inițierea de programe pilot pentru a atrage copiii la școală și pentru a-i ajuta să rămână în școală până la 18 ani.

Orașul nostru este înfrățit cu mai multe orașe din Europa: din Ungaria, Germania, Franța, Portugalia, Grecia și Rusia, iar noi putem folosi acest avantaj pentru schimburi de experiență în special în zona educației și a dezvoltării rurale și agrare.

Sănătate

Spitalul si Policlinica din Aiud deservesc în acest moment nu doar locuitorii municipiului, ci și locuitori din localitățile adiacente inclusiv din Ocna Mures, din cauza desființării altor spitale din regiune. Din acest motiv este important atât să asigurăm fonduri pentru modernizarea spitalului, cât și pentru a atrage cadre medicale care să asigure actul medical de calitate. O posibilă soluție ar fi asigurarea de subvenții pentru plata chiriei medicilor veniți din alte localități.

Patrimoniu cultural și natural

Orașul Aiud are o istorie impresionantă în spate și avem obiective turistice pe care le putem valorifica mai bine: cetatea Aiudului, una dintre cele mai vechi cetăți urbane din Transilvania, castelul Bethlen care adăpostește muzeul de științe ale naturii despre care se spune că este al doilea muzeu de acest tip din România ca valoare a exponatelor după Muzeul Antipa, Muzeul de Istorie, lăcașurile de cult cum ar fi Biserica Reformată din incinta Cetății, Catedrala Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Mănăstirea Râpa Robilor și monumentul dedicat martirilor de la Aiud.

Nici patrimoniul natural și de agrement nu este valorificat, întreținut și protejat. În apropiere de Aiud sunt Cheile Aiudului, rezervația naturală Pădurea Sloboda care suferă masiv din cauza defrișărilor, iar zona de agrement din pădure care odată atrăgea mulți turiști este lăsată în paragină. În aceeași stare de degradare este și Țifra, care altădată era un loc emblematic pentru agrement. Locuitorii orașelor mari cum sunt Clujul, Alba Iulia sau Sibiu, au nevoie să evadeze din oraș și noi putem crea oaze de relaxare în care acești locuitori să vină la sfârșit de săptămână, creând astfel și locuri de muncă pentru aiudeni.

Pentru înscrierea în PLUS, te invităm să completezi online adeziunea la www.ro.plus/adeziune. De asemenea, ne poți vizita și la sediul PLUS Alba, în Alba Iulia, pe str. Trandafirilor, nr.16, în fiecare zi de joi, începând cu ora 19.00.

Reconstruim România cu Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu și întreaga echipă a Partidului PLUS!