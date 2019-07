Adrian Bicheși a devenit director tehnic al Unirii Alba Iulia | “Era de așteptat decizia de a nu mai rămâne antrenor”, a spus fostul “principal” al “alb-negrilor”

Adrian Bicheși a părăsit banca tehnică a Unirii Alba Iulia la începutul săptămânii, după un an și jumătate, instalarea lui Mihai Manea ca antrenor aducându-i fostului “principal” funcția de director tehnic al formației din Cetatea Marii Uniri.

O mutare oarecum neașteptată, o surpriză, explicată în cele ce urmează de Adrian Bicheși, sub comanda căruia divizionara terță a încheiat precedentul campionat pe poziția a 12-a în Seria a 4-a, după un retur trăit în criză financiară. “În condițiile în care am lucrat până acum pot spune că am realizat o performanță prin faptul că noul antrenor a putut prelua o echipă de Liga a 3-a, după ce am traversat momente dificile în retur, unul extrem de greu, cu momente delicate cauzate de problemele financiare. Mă bucur că în primăvară am strâns același număr de puncte ca în tur, asta raportat la problemele existente”, a spus Bicheși.

“Era de așteptat să nu mai continui ca antrenor principal, iar după discuții purtate cu oficialii clubului am ajuns la concluzia că e obligatorie să se producă cea mai bună mutare pentru echipă, în actuala situație”, a mai adăugat antrenorul în vârstă de 48 de ani.

Bicheși a fost instalat la cârma Unirii Alba Iulia în iarna anului 2018, înlocuindu-l pe Adorian Himcinschi, respectiva stagiune clasându-se pe locul al 7-lea din Seria a 5-a a Ligii a 3-a. “Faptul că rămân la club este, mai mult ca sigur, meritul anului trecut. O să stabilim toate detaliile colaborării, dar în același timp am convenit că pot să plec în condițiile în care o să am ofertă de a antrena”, a mai precizat Bicheși. Fostul antrenor al Unirii speră într-o colaborare benefică cu Mihai Manea, succesorul său pe banca tehnică a grupării albaiuliene: “Avem o relație amicală, îi doresc succes și să reușească rezultate bune cu Unirea. Personal îmi doresc să existe o colaborare benefică, să lucrăm în folosul echipei toți cei implicați”.

*Trei portari pentru Manea, Coltor rămâne la Metalurgistul

Antrenorul Mihai Manea are în aceste zile trei portari la dispoziție, după ce la reunire nu a fost prezent niciunul. Este vorba despre Sporea, Angeru (ultima dată la CS Ocna Mureș) și albaiulianul Vlad Ignat. În același timp, divizionara terță caută de zor întărirea lotului, în condițiile în care aiudeanul Coltor (aparține de Olimpia) va rămâne sub Drăgana, la Metalurgistul Cugir. O posibilă soluție ar fi împrumutul lui S. Culda de la Astra Giurgiu, pentru compartimentul ofensiv, unul considerat deficitar, purtându-se discuții și cu prim-divizionara Universitatea Craiova pentru înregimentarea unor tineri jucători, un nume fiind acela al lui Stancu. Aseară “alb-negrii” au avut parte de un joc amical, în deplasare cu CSM Reșița, proaspăt divizionară secundă, primul sub comanda lui Mihai Manea, pierdut cu 1-4 (1-0), iar sâmbătă, la Oarda de Jos vor întâlni juniorii de la Gaz Metan Mediaș