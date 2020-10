ADR Centru: Competitie cu premii pentru cadrele didactice din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

„Sa vorbim despre Europa” este o activitate online dedicata cadrelor didactice din Regiunea Centru, propusa de Centrul Europe Direct Regiunea Centru, alaturi de structura gazda, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru si partenerii din acest proiect.

„Vorbind despre Europa”, prin acest proiect finantat de Uniunea Europeana, Europe Direct Regiunea Centru isi propune sa sustina in primul rand cadrele didactice – si in subsidiar elevii – prin acordarea unor premii ce constau in echipamente IT sau vouchere valorice, pe baza carora dascalii sa poata pregati lectiile online mult mai usor si care sa creasca vizibilitatea informatiilor predate la cursuri.

Activitatea este dedicata cadrelor didactice din unitatile de invatamant din Regiunea Centru, iar de aceasta vor beneficia elevii din toate cele sase judete ale Regiunii, accesand mai usor informatiile furnizate de profesori.

Pentru invatamantul romanesc, predarea on-line impusa de aceste vremuri pandemice, a venit cu foarte multe provocari. Sunt cerinte de adaptare a lectiilor pentru un mediu unde nu se mai poate capta si coordona prea usor atentia copiilor, de adaptare a timpului si resurselor logistice ale parintilor la cerintele scolii, de adaptare a copiilor la clase si acomodarea cu prezenta virtuala, de adaptare la informatii vazute pe un ecran, in lipsa totala a interactiunii din clasa. Practic, acum toata lumea vorbeste in fata unui ecran, iar imaginea, conexiunea la internet, sunetul, sunt resurse foarte importante, calitatea lor putand altera informatiile, afecta atentia si intregul proces de predare-educare-invatare. Atat profesorii, cat si elevii si parintii, au nevoie de reguli clare, de suport din partea autoritatilor si solidaritate sociala dar, mai ales, de vointa si dorinta de schimbare a celor implicati, pentru a putea desfasura ore online cu un fond consistent in notiuni transmise si dobandite.

„Exista o teama generalizata a tuturor celor implicati referitoare la viitorul acestor generatii, care acum trebuie sa isi asume si mai mult responsabilitatea studiului individual. Suntem de acord cu profesorii: niciodata clasa online nu va lua locul unei clase din scoala, unde elevii stau in banci si pot discuta direct cu dascalii. Munca online consuma altfel de energie si timp, iar satisfactiile nu sunt aceleasi, lipsesc sentimentele si reactiile elevilor. Insa, adaptarea eficienta la aceasta situatie va lasa in urma mai multa maturitate, adaptare la nou si probleme, modernizare, fiind astfel pentru fiecare dintre noi o lectie. Pana la urma, ar fi bine sa fim constienti ca in 10 ani vor exista meserii despre care acum nici macar nu se vorbeste, bazate pe aceste interactiuni tot mai frecvente in mediul virtual. Exista resurse online si platforme, instrumente educationale, iar profesorii trebuie sa faca eforturi de a lucra alaturi de copii, de a propune metode si exercitii care sa-i provoace. Dorim sa venim in sprijinul lor, prin aceasta activitate online, oferind un sprijin pentru cel putin 10 cadre care au nevoie de echipamente mai bune, iar la cerere le putem oferi si suportul echipei noastre”, a declarat Simion Cretu, director general ADR Centru.

In mediul online lectiile trebuie pregatite cu mare atentie, materialele la fel, iar a da un feedback constructiv este obligatoriu. Online-ul este un mediu nou, mai ales pentru profesori, iar studiul individual si implicarea la cursuri este o provocare pentru tineri. Se pare ca a venit vremea ca profesorii sa fie invatati de elevi, cum sa utilizeze aplicatiile, pentru a putea utiliza corespunzator noile mijloace tehnologice, folosite la predarea lectiilor. Mediul online impune trecerea de la predarea prin expunere, sau, mai rau, dictare, la adaptarea informatiilor prin utilizarea de aplicatii. Astfel, exercitiile cu manualele clasice se transforma in prezentarea de informatii succinte, care trebuie sa aiba esenta atragatoare. Pentru un format interactiv al lectiilor, care sa fie placute si interesante pentru copii, devine esentiala utilizarea echipamentelor IT. In acelasi timp, nu se poate preda si invata online fara abilitati tehnologice, adica abilitati informatice de baza, fara abilitatea de a lucra cu aplicatii software, sau abilitatea de cautare pe internet, respectiv fara competente pentru predarea asincron/sincron. Nu in ultimul rand, sunt foarte importante competentele de comunicare online: familiarizare cu platformele de comunicare si respectarea regulilor de comunicare online, pentru a se asigura legatura cu toti beneficiarii si partenerii actului educational. Centrul Europe Direct Regiunea Centru vine in sprijinul profesorilor, in primul rand prin oferirea de materiale informative si prin suport de specialitate, daca au nevoie. Iar acest concurs permite si oferirea unor instrumente utile: tablete simple sau grafice, camere video si microfoane, in functie de nevoile lor.

Acum, online-ul impune pastrarea unui echilibru. Copiii au nevoie sa fie in contact cu cineva si profesorul/dascalul isi asuma acest rol pe parcursul predarii online, dand astfel dovada si de solidaritate si empatie. Sarcinile de lucru, proiectele individuale sau in grupuri, concursurile si jocurile sunt metode care acum sustin o mai buna intelegere a notiunilor predate si o implicare mai mare a elevilor.

Informatii background competitie:

Perioada derulare – 28.10.2020 – 4.12.2020.

Cine se poate inscrie: Competitia este dedicata cadrelor didactice din Regiunea Centru, respectiv din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

Ce activitati trebuie realizate: Profesorii trebuie sa sustina o lectie pe teme europene, pornind de la informatiile puse la dispozitie de Centrul Europe Direct Regiunea Centru. Daca dascalii doresc ca la respectiva lectie sa participe si reprezentantii organizatorului, vor preciza intr-un e-mail, transmis cu informatiile necesare, precizate mai jos. La finalul orei, elevii vor primi un link pentru un chestionar la care sa raspunda, pe cateva notiuni despre UE, dar si un feed-back despre felul in care percep educatia online. Pentru a se inscrie in competitie – fara participarea reprezentantilor Europe Direct Regiunea Centru – profesorii transmit un link, un scurt video sau doua trei imagini cu elevii din cadrul orei respective, precum si o scurta descriere a principalelor subiecte dezbatute si reactii ale copiilor.

Cum se pot inscrie profesorii: Pe adresa de e-mail europedirect@adrcentru.ro dascalii vor transmite o notificare cu nume, clasa la care predau, data programata pentru lectia pe teme europene, precum si, daca considera necesar, solicitarea de participare a reprezentantilor Centrului. Dupa realizarea lectiei, se vor transmite imaginile si scurta descriere solicita la punctul anterior.

Regulamentul si anexele competitiei pot fi consultate aici: https://tinyurl.com/y2zzexpr