Actorul Valentin Uritescu, născut în județul Alba, împlinește astăzi 80 de ani. La mulți ani, maestre!

Actorul Valentin Uritescu împlinește astăzi 80 de ani. Artistul, unul dintre marii artiști ai teatrului și cinematografiei românești, care a încântat generații după generații cu rolurile sale, interpretate magistral, s-a născut la 4 iunie 1941, in Vinerea, județul Alba.

A învățat la Liceul Aurel Vlaicu din Orăștie, a fost campion la schi și a practicat gimnastica, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică in 1963, la clasa profesorului Constantin Moruzan.

Si-a început cariera la Teatrul Maria Filotti din Brăila, oraș in care a rămas 5 ani si a cunoscut-o pe soția sa, Valeria. S-a mutat la Teatru Tineretului din Piatra Neamț, unde a jucat primul rol dintr-o drama, in piesa Mai înainte de a cânta cocoșul de Ivan Bukovkan, apoi a jucat in Răfuiala de Phillip Massinger, Nastratin Hogea de Mircea Florian si s-a mutat la București, la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra. A fost aici Orgon din Tartuffe de J.B.P. Moličre, Delca din Dimineața pierdută de Gabriela Adameșteanu sau Lagrange din Cabala bigoților de Mihail Bulgakov.

Din 1991 joaca la Teatrul Național. Printre spectacolele in care a apărut se număra: Avram Iancu de Lucian Blaga, Vrăjitoarele din Salem de Arthur Miller, Livada de vișini de A.P. Cehov, Morișca de Ion Luca, Tehnica Raiului de Mihai Ispirescu, Strigoii de Henrik Ibsen, Numele trandafirului de Umberto Eco, Crimă pentru pământ după Dinu Săraru, Take, Ianke și Cadâr de Victor Ioan Popa.

Debutul pe marele ecran a avut loc in 1981, cu filmul Angela merge mai departe, regizat de Lucian Bratu. A jucat apoi in peste 40 de filme, debuta la televiziune in 1984, cu Eroii n-au vârsta.

Ca actor de film s-a bucurat de mare succes cu rolul sergentului Șaptefrați (în serialul de televiziune ”Lumini și umbre”, în regia Andrei Blaier, 1981/1982, precum și în filmul lui Sergiu Nicolaescu „Noi, cei din linia întâi”, 1985).

În februarie 2004, Administrația Prezidențială a României i-a înmânat Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, Categoria D — „Arta Spectacolului”.

Valentin Uritescu a debutat și ca scriitor. În luna mai 2011, artistul a lansat volumul autobiografic „Așa sunt eu, prost!”. Doi ani mai târziu continuă cu “Să ai grijă de cel bun din tine”, cartea de amintiri dedicată tatălui său. Anul trecut, artistul a lansat și volumul „Bântuit de vieților altora”.

Este căsătorit cu Valeria, de mai bine de 50 de ani, cei doi având un fiu, Bogdan.

La vârsta de 33 de ani i s-a descoperit o formă relativ uşoară a bolii Parkinson, însă aceasta nu avea să îi afecteze cariera artistică.

Din nefericire, în ultimii ani, efectele bolii au fost din ce în ce mai vizibile, astfel că în 2010, a părăsit scena teatrului, de teamă ca afecţiunea să nu-i pericliteze prestaţia pe scenă.

În mai 2021, marele actor român a fost internat, în stare gravă, la spital. Boala Parkinson şi-a pus amprenta puternic pe starea sa astfel că sunt zile în care acesta nici măcar nu mai poate vorbi, conform declaraţiilor soţiei.

