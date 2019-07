Activităti ale primăriei Alba Iulia: Inventar al locurilor de joacă din Alba Iulia, urmată de completarea pieselor și supravegherea lor. S-au finalizat tratamentele de dezinsecție și de decolmatare a șanțului de gardă de pe strada Mircea Eliade

In acest weekend s-au derulat diverse activitati pe domeniul public, dintre care mentionam finalizarea tratamentelor de dezinsectie si decolmatarea santului de garda de pe strada Mircea Eliade.

In aceasta saptamana se va realiza un inventar al tuturor locurilor de joaca din oras, pentru a se identifica nivelul de interventie si completare a pieselor ce le alcatuiesc. In egala masura, s-a dispus supravegherea acestora, in special dupa ora 22.00.

Acolo unde situatia permite, aceste vor fi imprejmuite si se va aloca un orar de functionare.

Prima suprafata de joaca in care se vor institui aceste elemnte este locul de joaca din proximitatea Electrica.