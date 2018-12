Acțiune umanitară a Voluntarilor CERT Transilvania: Daruri pentru copiii și bătrânii din zonele izolate din Munții Apuseni

Anul acesta, sărbătoarea Crăciunului a fost celebrată în data de 8 decembrie, când voluntarii Asociației CERT-Transilvania, Detașamentul de Intervenție la Dezastre, au organizat o nouă ediție a Acțiunii Umanitare de Crăciun.

Alaturi de voluntari am reusit sa aducem putina lumina in casele celor oropsiti, sa le alinam putin durerile si singuratatea si sa asezam un suras pe chipurile copiilor.

Ne-am imbarcat in mai multe masini de teren si am patruns in inima Apusenilor, spre cele mai izolate catune, ajungand la cei care au mai multa nevoie: copii izolati, familii nevoiase si batrani singuri pe care nu-i mai viziteaza nimeni. Alimentele de stricta necesitate, dulciurile, hainutele, rechizitele si jucariile pentru copii au fost procurate cu sprijinul donatorilor si al sponsorilor care au crezut in misiunea noastra.

Actiunea umanitara face parte din amplul proiect “CERT-Transilvania – Pentru semeni “ , care a debutat in anul 2009 si prin care demonstram ca Ardealul are suflet!

Am trăit experiența de a face parte dintr-un convoi al Asociației CERT la ediția a zecea a acțiunii umanitare de Crăciun desfășurată sâmbătă, 8 decembrie, în Munții Apuseni, când peste 60 de mașini încărcate cu pachete și cadouri au ajuns în cele mai îndepărtate așezări din Măguri, Răcătău, Mărișel, Valea Ierii și Muntele Rece.

La finalul celor 12 ore petrecute alături de ei ne-au făcut să credem cu tărie în puterea binelui și să conștientizăm că prin solidaritate și voluntariat putem realiza mici minuni pentru oameni care își iau situația nefericită ca atare, care caută partea bună a lucrurilor în orice s-ar întâmpla.

Cea de-a 10 a editie a Campaniei Umanitare de Craciun CERT Transilvania a fost un succes. Ne amintim cu drag, primul an in care am inceput cu 18 cazuri. An de an am identificat si am adaugat cazuri noi. De-a lungul timpului ni s-au alaturat mai multi voluntari si astfel am putut face mai multe. In 2018 am ajuns la peste 200 de beneficiari, varstnici, copii, persoane aflate aflate in dificultate.

Am adunat bucuria si solidaritatea de la Atelierul Mosului, am dus Craciunul pe crestele muntilor, prin vai, pe dealuri si am cules zambete si speranta. Acesta este spiritul Craciunului, pe care noi, cei de la CERT Transilvania il traim prin bucuria celor din jur. Pentru noi, zâmbetul și acel “mulțumesc” spus de omul pe care l-am ajutat sunt suficiente, scriu pe pagina de facebook cei de la CERT Transilvania.

CERT Transilvania-Detașamentul de Intervenție la Dezastre (Community Emergency Response Team) a devenit în ultimii zece ani un punct de sprijin, în unele cazuri poate singurul, pentru zeci de familii și persoane singure care locuiesc în zone greu accesibile din Munții Apuseni și nu numai.