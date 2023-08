Acciza la alcool s-ar putea mări. Acum e mai mare decât în Germania

Toate spitalele din România vor raporta cazurile medicale către minister de două ori pe zi: „Ține de responsabilitate față de activitate, față de pacienți”

În urma cazului femeii care a născut pe trotuar, Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii, a anunțat reintroducerea raportării, de două ori pe zi, a evenimentelor medicale către minister, indiferent cui aparține spitalul.

„Și noi am fost deranjați că am aflat indirect de acest lucru (cazul femeii care a născut pe trotuar – n.r.) și a existat o așa numită întârziere, inspecția sanitară până a ajuns acolo a durat puțin timp. Reintroducem pentru toate spitalele, indiferent de subordonare, raportarea de două ori pe zi către Ministerul Sănătății, inclusiv raportare zero a evenimentelor medicale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă nu s-a întâmplat nimic, scrii ”, a afirmat Alexandru Rafila.

Cel care coordonează asistența medicală în minister va trebui să verifice aceste raportări și să informeze în timp real dacă apar probleme. Cele două momente de raportare vor fi la prima oră a zilei și după 12 ore.

Cazul femeii care a născut pe trotuar a avut un sfârșit favorabil, în sensul că mama și copilul sunt sunt bine, spune ministrul, dar „nu trebuie să subestimăm alte alte probleme care pot să apară și la care evoluția să nu fie la fel de favorabilă și trebuie să putem să intervenim”.

„Mă îndoiesc că va exista un spital, o primărie, un consiliu județean care să se opună acestei măsuri. Până la urmă e o chestiune de bun simț care ține de responsabilitate față de activitate, față de pacienți, ideea asta că … cred că cea mai bună măsură coercitivă este schimbarea mentalității care există de foarte multe ori: dacă nu scrie explicit într-un act normativ un anumit lucru înseamnă că eu nu am niciun fel de responsabilitate”, a afirmat Alexandru Rafila.

Sursa: antena3.ro