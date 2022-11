Accident rutier la Cugir: Un bărbat de 65 de ani a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină, pe trecerea de pietoni

FOTO VIDEO| 238 de ani de la izbucnirea răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan, marcați de AUR Alba la Crucea amplasată pe Dealul Furcilor

Luni, 1 noiembrie 2022, la Crucea ce a fost amplasată pe Dealul Furcilor în urmă cu cinci luni, membrii AUR Alba au marcat 238 de ani de la izbucnirea răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan.

A fost depusă o coroană de flori și au fost rostite mai multe alocuțiuni în memoria eroilor transilvăneni.

„Este foarte important că am reușit să facem asta și am venit și cu o propunere pe care am și stilizat-o pe o pancartă, pentru amplasarea unei statui a lui Horea, în sensul giratoriu de la intersecția străzii Horea cu Calea Moților.

Noi venim cu propunerea de a expropria acea locație și nu pe 100-200 de metri ci pe 1.000-2.000 de metri și construirea unui muzeu și a unei bisericuțe în care să poată veni credincioșii, turiștii. Chiar și eșafodul ar putea fi construit în mărime naturală și să fie reprodus evenimentul odată la câteva luni”, a transmis Mircea Trifu.

„La 238 de ani distanță, avem obligația să ne răsculăm împotriva actualei clase politice. În ziua de astăzi, constrângerile feudale s-au transformat în minciună, lipsă de profesionalism, corupție; per total, între clasa politică și popor nu există nicio legătură.

Din păcate, auzi de multe ori fraza (sau diferite versiuni ale ei) ,,ei cu ale lor, noi cu ale noastre”. Acest mod de a gândi este greșit din orice punct de vedere, dar mai ales prin prisma faptului că ,,ale lor” sunt de fapt ALE NOASTRE.

România aparține poporului român, nu unei grupări de grofi/fanarioți moderni care huzuresc pe spinarea poporului român.

Avem toate mijloacele necesare să reușim: ne putem informa din multiple surse, suntem mai educați, ne este facil să ne organizăm și, cel mai important, AVEM DREPT DE VOT.

Prin intermediul Alianța pentru Unirea Românilor – AUR, românii au șansa de a repune stăpânire pe pământul românesc, pe bogățiile țării, pe propriul destin și, per total, de a renaște ca patrie și neam!”, au scris reprezentanții AUR Alba pe facebook.