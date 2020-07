ACCIDENT rutier în Teiuș. Pompierii Aiud intrevin pentru acordarea primului ajutor

Un accident rutier a avut loc azi, în Teiuș, în jurul orei 18:30, în urma uneri tamponări față-spate.

Detașamentul de Pompieri Aiud intervine pentru acordare prim ajutor și descarcerare la un accident rutier produs pe raza loc. Teiuș.

2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

1 victimă de sex feminin cu răni ușoare care refuza transportul la spital.

Fără scurgeri de carburant, fără alte probleme.

Forțe alocate:1 ASAS și 1 AMBULANȚĂ SAJ.

ISU ALBA

Trafic ingreunat pe raza orasului Teius din cauza unuei tamponari fata-spate in care au fost impicate două autovehicule.

Se circula cu greutate si la intrarea in Alba Iulia dinspre Teius din cauza unui tir defect aflat pe carosabil. Politistii sunt in zona si lucreaza pentru fluidizare.

IPJ ALBA