Accesoriile tradiționale și ia românească pun România pe harta culturală internațională în anul 2020

Desi multi romani traiesc cu fata intoarsa spre alte meleaguri si lasa complet in urma traditiile autohtone, altii isi aduc contributia la pastrarea identitatii nationale, a obiceiurilor si a mestesugurilor romanesti. Printre acestia din urma se numara Asociatia Culturala Mostenitorii si comunitatea La Blouse Roumaine, ale caror proiecte completeaza imaginea culturala a Romaniei in lume.

Ia românească, în trendurile internationale în 2020

La Blouse Roumaine are ca simbol tabloul cu acelasi nume, pictat de Henri Matisse intre 1939 si 1940, la Nisa, si expus in prezent la Centre Pompidou din Paris. Andreea Tanasescu, fondatoarea acestei comunitati care promoveaza ia ca brand national, spune ca La Blouse Roumaine a generat aceasta miscare de repozitionare a iei si a costumului traditional, incepand cu 2013, cand a initiat ziua universala a iei. De aproape 7 ani, Romania se imbraca din nou in ie, femeile fiind cele care cumpara mai multe, deoarece camasa lor de sarbatoare este mai spectaculoasa decat a barbatilor.

“Ce am reusit noi sa realizam in acesti ani este sa pozitionam Romania in trendurile internationale de fashion in 2020. Li Edelkoort, care este fashion forecaster (specialist in tendintele modei) a lansat trendul folclor pentru 2020 cu ia romaneasca la capitolul tunica universala, adica o piesa care sa stea in garderoba oricarei femei”, a declarat, pentru wall-street.ro, Andreea Tanasescu, fondatoarea comunitatii La Blouse Roumaine.

Din pacate, in Romania nu exista o legislatie care sa reglementeze protejarea modelelor de ii, motiv pentru care apar tot felul de copii mai mult sau mai putin reusite.

Camasi vechi de peste 80 de ani, readuse la viata

“Povestea camasilor cu suflet”, o alta initiativa a asociatiei Mostenitorii, este un manifest dedicat femeilor din Vaideeni, care au tesut si inca mai tes camasi traditionale cu specific din Marginimea Sibiului. Dupa cum marturiseste Simona, “am scos din lazile de zestre camasi vechi de peste 80 de ani, 100 de ani si am transpus pe hartie si povestile lor, din cuvintele celor care le-au cusut sau care le-au purtat”.

O alta idee a asociatiei este crearea unui album in care sa apara aceste camasi foarte vechi. Cu ajutorul unor femei din sat care inca mai lucreaza si prin atragerea unor tinere care sa invete sa coasa dupa modelele puse pe hartie, se incearca salvarea modelelor si reintegrarea lor in procesul de purtare. Desi in Vaideeni se coase doar in alb si negru, in trecut se foloseau si alte culori, practic o influenta din Marginime.

Camasile vechi salvate au povesti dintre cele mai interesante. De exemplu, sotia unui barbat disparut pe front in 1942 i-a pastrat camasa de ginere. Inrolat la scurta vreme dupa nunta, Pavel Jinaru a comunicat cu sotia sa, Maria, prin scrisori, dar, dupa batalia de la Stalingrad, comunicarea a incetat. Desi Maria si Mariuca, fetita lor, nu si-au pierdut speranta ca Pavel ar putea fi inca in viata, acesta nu s-a mai intors acasa niciodata. Camasa lui de ginere, insa, amintire nepretuita pentru sotie, a reusit sa strabata timpurile.

