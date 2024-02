AC „Mica Romă” Blaj, la ECC Cross Country, în premieră cu o echipă masculină

În premieră cu o echipă masculină, AC „Mica Romă” Blaj participă duminică la ECC Cross Country, competiție atletică ce se va desfășura în Portugalia, la Albufeira.

După cele două rezultate de senzație realizate în 2022 și 2023, când echipa feminină a AC „Mica Romă” Blaj a devenit campioană europeană la ECC Cross Country (Cupa Europei la cros), la Under 20, medalii de aur adjudecate în Portugalia (2022, la Oeiras), respectiv în Spania (2021, la Oropesa del Mar, Castellon), clubul din Blaj va fi prezent la ediția din acest an cu o echipă masculină. Competiția, ajunsă la a 47-a ediție, se va desfășura duminică, 25 februarie, în Portugalia, la Albufeira, la start fiind 417 sportivi de la 77 de cluburi de pe „Bătrânul continent” (22 de țări) care vor concura la seniori, Under 20, echipe mixte, masculin și feminin. România este reprezentată de LPS Cluj-Napoca și AC „Mica Romă” Blaj, la masculin, Under 20, respectiv CSM Constanța la echipe mixt. La Under 20 masculin, cu competitori de la 18 cluburi, startul se va da duminică, la ora 12.30 (ora României), pe un traseu ce măsoară 5.620 de metri.

Pentru AC „Mica Romă” Blaj vor concura George Cozma (n. în 16 februarie 2007), Mihai-Alin Șavlovschi (n. 22 august 2006) – dublă legitimare cu CS Medgidia și Lucian Ștefan (n. 11 aprilie 2006) – dublă legitimare cu CSȘ Caransebeș.

„Din păcate, echipa feminină s-a destrămat, în condițiile în care o parte dintre fete au trecut la altă categorie, Mihaela Blaga – la senioare, iar Iulia Mărginean este legitimată la Timișoara. Încercăm, în acest an, un nou proiect. La fel cum a fost în primul an cu fetele, totul depinde de forma de moment, vedem ce vom reuși”, a precizat antrenoarea Cristina Man

