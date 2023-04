AC “Mica Romă” Blaj, 3 medalii de aur la naționalele pe șosea! Mihaela Blaga – aur la juniori și argint la tineret

Rezultate extraordinare realizate de AC “Mica Romă” Blaj la Campionatele Naționale de alergare pe șosea pe distanța de 5 kilometri.

La București, fetele pregătite de antrenoarea Cristina Man au cucerit 3 medalii de aur (pe echipe, la junioare și tineret, plus Mihaela Blaga – la junioare) și o medalie de argint (aceeași Mihaela Blaga – la tineret).

“Este o performanță remarcabilă a atletelor noastre, maximum ce puteam să ne propunem la aceste Campionate Naționale. Mihaela Blaga a cucerit distincțiile naționale reușind record personal (P.B.), un timp mai bun cu peste un minut decât precedentul”, a spus Cristina Man (vicepreședintele Federației Române de Atletism).

Rezultate: *Mihaela Maria Blaga (CSȘ Blaj/ AC “Mica Romă”) – medalie de aur la junioare și medalie de argint la tineret (rezultatul 16:41.35); *echipa “Mica Romă” – medalie de aur la tineret (Under 23), unde a devansat CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc și Pandurii Tg. Jiu, și medalie de aur la junioare (Under 20), pe podium fiind LPS Botoșani și CSȘ Botoșani. Din componență au făcut parte Mihaela Blaga, Alexandra Maria Hudea (CSȘ Mediaș/ AC “Mica Romă” Blaj) – locul doi la junioare (timpul 17:22.19), Andreea-Maria Bogdan (CSȘ Blaj/ “Mica Romă” Blaj) – locul 7 la general (timpul 19:05.24) și Iulia Florina Mărginean (CSȘ Mediaș/ “Mica Romă” Blaj) – locul 10 la general.

*Rezultatele atleților din Cetatea Marii Uniri

La masculin, echipa CSM Unirea Alba Iulia, compusă din David George Cozma (ACS Athletic Aiud/ CSM Unirea Alba Iulia), Bogdan Mihai Popa (LPS Alba Iulia/ CSM Unirea Alba Iulia) – nu a terminat, Mihnea Acatrinei-Furtuna (CSM Unirea Alba Iulia) și Cătălin Bantea (toți pregătiți de Ana Rodean) a terminat pe locul 6 la tineret, iar la Under 20 nu s-a clasificat. La individual, George Cozma (antrenor Ioana Bozdog) a scos timpul 17:52.47, Mihnea Acatrinei-Furtuna a avut 19:24.92, iar Cătălin Bantea (LPS Alba Iulia/ CSM Unirea Alba Iulia) – rezultatul 19:12.73. La Under 20 a concurat și Albert Mario Zaharia (LPS Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 11 la general (16:23.62) – și locul 9 la Under 20 (el fiind Under 18), cel mai bine dintre competitorii din Alba