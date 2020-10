Absolventă a Colegiului Militar, urmează programul de leadership militar, la Academia Forțelor Terestre, Sibiu. Abnegația, tenacitatea, curajul și devotamentul o definesc pe tânăra studentă

Reprezentanții paginii de socializarea a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au făcut public rezultatele remarcante ale unei absolvente a Colegiului Militar, în prezent, studentă în anul I în cadrul programului de leadeship militar, de la Academia Forțelor Terestre, din Sibiu.

„Misiunea colegiului militar nu se încheie odată cu absolvirea unei generații. La fel ca un părinte, instituția veghează ani mulți asupra celora pe care i-a format și pregătit pentru viață. Bucuria este mare atunci când își vede „copiii” cu visurile împlinite și mulțumiți de realizările lor.

Absolventa Oana Vențel își trăiește visul. Este studentă în anul I la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, programul de studii leadership militar, drum pe care a pășit cu curaj, din dorința de autodepășire.

„Abnegația, tenacitatea, curajul și devotamentul sunt cuvintele care le definesc cel mai bine pe cele care aleg să demonstreze de ce sunt capabile în domenii, care până nu de mult timp, erau considerate apanajul bărbaților. Încă din primul moment în care am decis că voi urma cursurile Academiei Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” din Sibiu, am simțit că prin mine aveau să trăiască înaintașii noștri. Am ales leadership-ul militar atât din dorința de autodepășire, cât și pentru faptul că numai optând spre infanterie voi putea înțelege sacrificiile celor care s-au jertfit sub semnul drapelului tricolor.

Dincolo de legendă, Ecaterina Teodoroiu vorbește despre curajul de a-ți trăi visul, de a-ți urma cu perseverență crezurile, de a accepta cu demnitate toate încercările vieții militare. Cu alte cuvinte, este preceptorul care prin puterea exemplului a demonstrat că oamenii puternici nu se întorc niciodată din drum, oricât ar fi de greu să ajungă la capatul lui, drum pe care am pășit fără teamă și eu în urmă cu puțin timp.

Totul a venit ca o consecință firească deoarece în anii petrecuți pe băncile Colegiului Național Militar ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia am conștientizat că munca în echipă, comunicarea și păstrarea echilibrului sunt esențiale în acest domeniu. Am învățat că armata este despre interdependență, loialitate, prietenie și solidaritate. Semper una!”, a spus Oana Vențel.

Îți dorim mult succes, Oana, pe drumul pe care ai ales să pășești în viață!”, au transmis reprezentanții paginii de socializare a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.