VIDEO | Abrudeanul Ovidiu Bic, gol fabulos în Sâmbăta Mare 2025: A contribuit decisiv la victoria lui „U” Cluj în Giulești

Abrudeanul Ovidiu Bic, gol fabulos în Sâmbăta Mare 2025: A contribuit decisiv la victoria lui „U” Cluj în Giulești

Mijlocașul abrudean Ovidiu Bic a înscris un gol fabulos în Sâmbăta Mare 2025 în Superliga de fotbal.

El a deblocat tabela, cu o execuție perfectă, la colțul lung, în partida pe care echipa sa, „U” Cluj, a jucat-o în Giulești cu Rapid în faza play-off a campionatului.

„U” Cluj s-a impus în cele din urmă cu 2-0.

„Au pasat bine în careu, mingea a ajuns la mine și am văzut colțul lung liber. Am tras și a fost bine. Noi facem jocuri de posesie, ne-a ieșit acum. În alte meciuri nu ne-a ieșit. Am vorbit să avem încredere în noi, să jucăm ca în trecut. Mă bucur că am făcut un meci bun.

Ne priesc meciurile cu ei, suntem fericiți că am câștigat. Era important să câștigăm pentru a avea un moral bun, pierdusem meciul trecut și aveam nevoie de victorie. Noi avem obiectiv locurile 3-4. Avem meciul cu Craiova de acasă, care e foarte greu. Cu siguranță, este important să pregătim sezonul viitor. Noi încă avem un obiectiv clar și vom da totul până la final.

Am pierdut cu Dinamo, am reușit doar o victorie în play-off, cu CFR, când oricum nu jucasem bine. Multă lume a început să vorbească că am cedat, că nu o să mai facem niciun punct. Am arătat că nu suntem degeaba aici, în play-off”, a declarat după meci Ovidiu Bic, care a evoluat până în minutul 63.

