A fost semnat contractul de finanțare pentru “Digitalizarea activității Spitalului Municipal Aiud”: Valoarea proiectului, 2,96 milioane de lei

Miercuri, 25 septembrie 2024, a fost semnat contractul de finanțare privind implementarea proiectului “Digitalizarea activității Spitalului Municipal Aiud”.

Valoarea proiectului este de 2,96 milioane de lei, termenul de implementare a activităților este 30 septembrie 2025, iar finanțarea este obținută prin PNRR.

”Prin intermediul acestui proiect se are în vedere:

– îmbunătățirea rețelelor de comunicații prin extinderea componentelor hardware ale rețelei de comunicații IT, actualizarea și instalarea software-ului legat de rețelele IT și securitate, actualizarea și instalarea dispozitivelor hardware IT,

– implementarea și îmbunătățirea software-ului clinic și a interoperabilității,

– implementarea și îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității.

Suntem alături de pacienții noștri, atenția noastră fiind îndreptată înspre îmbunătățirea serviciilor de sănătate pe care le furnizăm”, au anunțat reprezentanții unității medicale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI