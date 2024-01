A fost prins cu droguri, în propria locuință, în timpul unor percheziții. Aproape doi ani de închisoare cu suspendare pentru un bărbat din Alba, care nu se află la prima abatere

Un bărbat din județul Alba s-a ales cu aproape doi ani de închisoare cu suspendare, din partea Tribunalului Alba, după ce a fost prins cu droguri la domiciliul său, în timpul unor percheziții.

În data de 08.09.2022, organele de poliție din cadrul IPJ Alba – Serviciul de Investigații Criminale au efectuat o percheziție domiciliară la locuința inculpatului, ocazie cu care au identificat și ridicat, printre altele, următoarele probe:

– 11 pachețele din folie alimentară de aluminiu ce conțin masă vegetală de culoare verde-oliv, cu aspect și miros specifice genului canabis;

– o tavă metalică pe care se afla un card și o substanță pulverulentă de culoare albă;

– un cântar electronic;

– un grinder.

Fiind audiat, inculpatul a declarat că „în data de 08.09.2022 au intrat băieții, mascații, peste mine și mi-au găsit aproape 10 grame de iarbă și o linie de cristal, cred, pe o farfurie. Am fost consumator de substanțe psihoactive respectiv cristal și de iarbă. Am consumat astfel de substanțe aproximativ 2 ani, dar nu zilnic. Le-am găsit înainte cu două zile, adică în data de 06.09.2022 în fața catedralei din cetate, respectiv pe podul din sticlă”.

Bărbatul a mai fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 1 an și 8 luni închisoare, suspendată sub supraveghere pe un termen de 3 ani, pentru comiterea infracțiunilor de deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. de art. 336 alin. 2 din C. pen., inculpatul nefiind aşadar pentru prima dată în contact cu infracţiunea care face obiectul cauzei.

„În baza art. 396 alin. 2 Cpp condamnă pe inculpat, la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. pr. pen.

În baza art. 583 alin. 1 C. pr. pen raportat la art. 97 alin. 1 C. pen. anulează suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei rezultante de 1 an și 8 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală a Tribunalului Alba, rămasă definitivă prin neapelare în data de 14.09.2022.

În temeiul art. 97 alin. 1 C. pen., art. 38 alin. 1 C.p. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b) C.p. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare la care se adaugă un spor de 5 luni (1/3 din celelalte două pedepse) închisoare, rezultând pedeapsa de 1 an şi 11 luni închisoare.

În baza art. 97 alin. 2 C. pen. şi art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, care se va calcula începând cu data rămânerii definitive a sentinţei penale a Tribunalului Alba, anume 14.09.2022″, se arată în hotărârea Tribunalului Alba.

