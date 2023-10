94% dintre tinerii din România folosesc zilnic internetul, au toleranță scăzută și sunt complet dezinteresați de participarea socială

Proprietarul Mega Image cumpără rețeaua de magazine Profi! Tranzacție de 1,3 miliarde de euro

Ahold Delhaize, unul dintre gigantii pietei mondiale de retail alimentar, detinand in prezent 19 branduri la nivel global, inclusiv Mega Image, a facut anuntul astazi ca a ajuns la un acord pentru achizitionarea companiei Profi Rom Food, operatorul retelei de magazine Profi din Romania, de la MidEuropa.

Cele doua companii au precizat ca tranzactia este supusa aprobarii autoritatilor competente in domeniul concurentei si se estimeaza ca va fi finalizata in cursul anului 2024.

MidEuropa, un actor important pe piata europeana a investitiilor private, a anuntat si el incheierea unui acord pentru vanzarea Profi Rom Food, unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din Romania, catre Ahold Delhaize, la o valoare de 1,3 miliarde de euro inainte de aplicarea standardului IFRS16 (sau 1,8 miliarde de euro dupa aplicarea standardului IFRS 16).

Vanzarea Profi catre Ahold Delhaize reprezinta cea mai mare tranzactie din segmentul de produse alimentare din Europa continentala care implica un fond de investitii private. De asemenea, este cea mai mare tranzactie din sectorul alimentar din Europa Centrala si de Est pana in prezent, conform informatiilor furnizate de companii.

Jesper Lauridsen, COO Europa Centrala si de Est la Ahold Delhaize, a mentionat ca Romania este o piata atractiva. „Magazinele din reteaua Profi vor extinde si completa reteaua deja existenta de magazine Mega Image”, a declarat acesta.

„Este un moment de referinta pentru industria de retail din Romania, unic prin marime si in cadrul grupului nostru. Suntem doua branduri puternice, complementare si, impreuna, vom reusi sa facem o diferenta semnificativa in ceea ce oferim zilnic clientilor nostri: produse locale, proaspete si sanatoase de la o retea extinsa de producatori locali, o gama mai bogata de marci proprii, atat nationale, cat si internationale, oferte care raspund cel mai bine nevoilor clientilor”, a declarat Mircea Moga, CEO Mega Image.

Robert Knorr, Partener Director in cadrul MidEuropa, a subliniat ca vanzarea Profi reprezinta al doilea exit al MidEuropa in valoare de peste 1 miliard de euro in sectorul de retail din Europa Centrala, continuand succesul inregistrat cu Zabka. „Vanzarea catre Ahold Delhaize atesta valoarea strategica pe care am adaugat-o la succesul Profi si marcheaza un nou punct de referinta important pentru MidEuropa. Vanzarea Profi este, de asemenea, o tranzactie foarte importanta pentru regiunea Europei Centrale, unde inca se gasesc unele dintre companiile cu cel mai mare potential de crestere din Europa”, a declarat Knorr.

„Profi este o companie exceptionala, care a devenit un adevarat campion national, atraind interesul unui investitor strategic global. Evolutia remarcabila a brandului Profi si extinderea sa impresionanta au fost posibile datorita angajamentului neclintit al echipei de management de a imbunatati constant oferta si experienta clientilor”, a transmis Aleksandar Dragicevic, Director in cadrul MidEuropa.

„De la achizitionarea Profi in 2017, echipa noastra operationala a pus in aplicare expertiza si resursele necesare, accesand si reteaua noastra de specialisti, pentru dezvoltarea Profi. Am sustinut astfel extinderea companiei, modernizarea retelei de magazine si imbunatatirea infrastructurii logistice. De asemenea, am contribuit la cresterea semnificativa a prezentei online si a capacitatilor digitale ale companiei. Suntem increzatori in potentialul viitor al companiei alaturi de noii sai actionari”, a spus Alain Beyens, Partener Operational in cadrul MidEuropa.

Companie cu peste 7.000 de magazine

Ahold Delhaize este unul dintre cei mai mari jucatori la nivel global in domeniul supermarketurilor si comertului online. Brandurile locale din portofoliul sau deservesc 60 de milioane de clienti in fiecare saptamana, atat in magazine, cat si online, in Statele Unite, Europa si Indonezia. In total, aceste branduri au peste 414.000 de angajati in 7.659 de magazine alimentare si de specialitate si includ cel mai mare retailer online din Benelux si cei mai importanti comercianti online din Benelux si Statele Unite. Cu sediul central in Zaandam, Olanda, Ahold Delhaize este listata la bursele Euronext Amsterdam si Bruxelles (ticker: AD), iar certificatele sale de depozit americane sunt tranzactionate pe piata over-the-counter din SUA si cotate pe piata internationala OTCQX (ticker: ADRNY).

Mega Image se apropie de 1.000 de magazine in Romania

Fondata in 1995, Mega Image este unul dintre cele mai mari lanturi de supermarketuri din Romania, cu o retea care cuprinde in prezent 969 de magazine in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Constanta, Ploiesti, Brasov, Oradea, Timisoara, Bacau, Sibiu si alte orase din tara, sub brandurile Mega Image si Shop&Go. Mega Image isi propune sa ofere consumatorilor, in fiecare zi, servicii de calitate si o gama de produse hranitoare, sanatoase si sigure, la preturi accesibile. Mega Image face parte din grupul Ahold Delhaize.

Profi in Romania: 1.650 de magazine si 28.000 de angajati

Profi este un important retailer alimentar de proximitate din Romania, cu o retea de peste 1.650 de magazine in toata tara, sustinuta de sase centre de distributie. Profi are peste 28.000 de angajati in toata tara si a generat venituri de peste 2

,5 miliarde de euro in perioada de 12 luni incheiata in iunie 2023.