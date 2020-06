9 Iunie: Ziua internaţională a arhivelor. Parte componentă a patrimoniului cultural al umanităţii

9 iunie 2020 Marchează constituirea, în 1948, a Consiliului Internaţional al Arhivelor, creat sub auspiciile UNESCO. Evenimentul reaminteşte, în fiecare an, publicului larg faptul că arhivele sunt parte componentă a patrimoniului cultural al umanităţii. Arhivele, alături de muzee şi biblioteci, participă la conservarea memoriei colective, potrivit www.arhivelenationale.ro.

ICA organizează în fiecare an o conferinţă, exceptând anul în care este organizat Congresul ICA, respectiv din patru în patru ani. În 2016, tema Congresului organizat la Seoul, în perioada 5-10 septembrie, a fost „Arhive, Armonie şi Prietenie”.

Consiliul Internaţional al Arhivelor (ICA) este o organizaţie internaţională neutră, non-guvernamentală, cu sediul în Franţa, a cărei misiune este de a promova conservarea şi utilizarea arhivelor din întreaga lume. A fost constituit la 9 iunie 1948, sub auspiciile UNESCO. Charles Samaran, directorul general al Arhivelor Naţionale ale Franţei a fost primul preşedinte.

Organizaţia, care are membri în 198 de ţări, a început imediat o strânsă şi îndelungată colaborare cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor Bibliotecare (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA), Consiliul Internaţional al Muzeelor (The International Council of Museums – ICOM) şi Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor (The International Council on Monuments and Sites – ICOMOS).

Unul dintre obiectivele ICA este de a stabili, menţine şi consolida relaţiile dintre arhivişti din toate ţările, precum şi dintre toate instituţiile, organismele profesionale şi alte organizaţii, publice şi private, oriunde ar fi acestea amplasate, şi care sunt preocupate de administrarea sau păstrarea înregistrărilor şi arhivelor, de pregătirea profesională a arhiviştilor, în special prin schimbul de informaţii. De asemenea, ICA se străduieşte să protejeze şi să asigure accesul la arhive prin stabilirea de standarde, dezvoltarea profesională, precum şi să permită dialogul între arhivişti, factorii de decizie politică, creatorii şi utilizatorii de arhive.

Consiliul Internaţional al Arhivelor promovează gestionarea şi utilizarea înregistrărilor şi arhivelor, precum şi conservarea patrimoniului arhivistic al umanităţii din întreaga lume, prin schimb de experienţă, cercetare şi idei privind probleme de management în arhivistică, gestionarea şi organizarea instituţiilor de arhivă.

La Congresul Internaţional de la Viena din 2004, cei 2.000 de participanţi au adoptat o rezoluţie prin care cereau Organizaţiei Naţiunilor Unite să instituie o Zi internaţională a arhivelor. Unele ţări deciseseră deja să adopte o zi a arhivelor naţionale, cu scopul de a sensibiliza atât publicul larg, cât şi factorii de decizie cu privire la importanţa arhivelor.

În 2005, la Paris, în cadrul celei de-a 33-a sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO, data de 27 octombrie a fost proclamată Ziua mondială a patrimoniului audiovizual. Prin marcarea acestei zile se dorea evidenţierea importanţei arhivelor audiovizuale. A fost o excelentă iniţiativă, însă nu erau singurele arhive aflate în pericol şi care aveau nevoie de protecţie.

În acest context, Consiliul Internaţional al Arhivelor (ICA) a decis, în cadrul Adunării Generale anuale din noiembrie 2007, să lanseze Ziua internaţională a arhivelor, la 9 iunie, data la care acest consiliul fusese creat în 1948, sub auspiciile UNESCO. Alegerea a fost adoptată de către Biroul Executiv al ICA, precum şi de întreaga comunitatea a arhivelor, la nivel mondial, potrivit www.ica.org.

România a devenit membră a Consiliului Internaţional al Arhivelor cu prilejul congresului de la Florenţa din 1956, se menţionează pe www.arhivelenationale.ro.

Sursa: agerpres.ro