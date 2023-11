8 noiembrie: O nouă activitate a cercului literar „SF, Fantasy & Horror Club Alba”, la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Mihai Coșer, fostul purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Alba Iulia, a scris, într-o postare publicată pe Facebook, despre măsurile fiscale promovate recent de guvernul Ciolacu, precum și despre situația penibilă înspre care România se îndreaptă.



Ce liniștitoare sunt băloșeniile publice ale „omului-stat”, Ciolacu. A setat el, în urma discuțiilor cu băncile, un plafon al comisioanelor peste care, zice el, acestea nu vor trece, în noua dinamică bani lichizi-plăți electronice. S-a scremut omul responsabil de prosteală publică și i-a zis, din viscerele lui de expert, „Șefu, bag-o pe asta!” Nu am înțeles și că băncile ar fi zis DA, de acord.

Consistentă reparație față de inerția românească căreia i s-a poruncit, peste noapte, să scape de biștarii din buzunare și sertare. N-am suficiente cunoștințe economice și fiscale să vorbesc clar despre harababura asta. Deși, e de gâgă că toate măsurile lui 11 noiembrie trebuie să aducă bani la buget prin japca instantă și amendarea surplusului de casă, pe care orice mărunt îl are, și obligarea firmelor de genul one man show la atitudini păguboase. Iar Ciolacu vorbește de comisioane înghețate. La fel ca mintea lui care nu pricepe că nu poți face așa ceva cu pistolul la tâmpla oamenilor și fără infrastructura care să poată prelua decizia guvernului.

Sunt foarte multe afaceri, enorm de multe, care funcționează în marja unui profit de 5-7%, iar un comision bancar impus de 1,5-2% le reduce profitul. Tocmai din acest motiv, mulți au preferat, de când lumea, să lucreze cu cash. Un magazin de cartier vinde cash și se aprovizionează cu cash. Iar dacă tu, ca stat, ai pretenția să schimbi ușor și rapid tabloul ăsta, fără să-ți pese de cum gândește omul de rând, ești un satrap nenorocit și nimic mai mult. În România lui 2024, doar o comună din patru are un bancomat funcțional și doar într-o comună din zece există un bancomat care are funcția de a prelua cash. Nu sunt în stare nici orășenii să se descurce mai bine. Am un prieten care a încercat o simulare și s-a dus să depună bani la un bancomat. Cam la limita plafonului de casă. Bancomatul s-a blocat, iar răspunsul băncii a fost că-i vor da o rezoluție în 40 de zile. Noaptea minții! Să pui mână pe par și să le dai rezoluții, când știi că nu mai ai în mână câteva zeci de mii de lei, dar nici confirmarea că i-ai depus. Iar aceeași bancă nu-i prelua la casierie!

N-am absolut nimic împotriva tranzacțiilor fără bani lichizi. Sunt indispensabile în evoluția oricărei economii, iar prin dimensiunea lor formează o adevărată piață bancară. O piață asupra căreia Ciolacu vrea să intervină prin plafonarea comisioanelor. (O reacție stupidă și incompletă, la fel ca și plafonarea prețului la energie. Azi, plătim gaz și curent mai scump decât în țări ale Europei de Vest.

Remarcați zelul cretin prin care plafonarea prețurilor la energie s-a făcut fără ca legea să dea posibilitatea ajustării în situația în care piața ar face ca prețurile să scadă. Iar furnizorii se freacă mulțumiți pe burtă). Aș fi preferat ca lucrurile să se întâmple altfel. Nu în același clișeu prin care, în România, normativ e egal cu coercitiv, punitiv și presiune. Că ne trebuie bani la stat. Dacă tot s-a dorit instituționalizarea cash-ului, era normal ca acest lucru să se întâmple prin educație, emulație și încredere. Nu prin nesiguranță, iminența de a fi amendat, constrângeri și limitarea propriilor alegeri. S-au făcut astfel de tranziții și în alte țări. În Polonia, s-a numit Poland Cashless. Iar guvernul polonez a coalizat cu polonezii și le-a explicat în nenumărate campanii cum se face, a extins rețeaua de bancomate multifuncționale, iar comisioanele bancare au fost, foarte mult timp, subvenționate de stat.

Da, tranzacțiile online pot aduce mai multă lumină asupra economiei subterane, dar acest scop nu poate scuza mintea scurtă și în colțuri a unor racheți care ne scotocesc în buzunare.