8-10 Iunie 2018: „PRO-AM Golf for everyone”, ediția întâi, la Clubul de Golf Paul Tomiță din Pianu de Jos. „Azi comunitatea de golf din România este mai mare și mai matură”

În toiul pregătirilor pentru organizarea primei ediții a competitiei ‚PRO-AM Golf for everyone’, organizată între 8-10 Iunie 2018 la Clubul de Golf Paul Tomiță din Pianu de Jos, Asociația Golferilor Profesioniști din România se bucură de suportul și recomandarea pasionaților de golf.

„Golful în România a început cu descoperirea la Pianu de Jos, din întâmplare, a unui om, care spunea că a jucat de 8 ori la cupa mondială de golf profesionist. L-am întrebat dacă este o glumă și, invitându-ne în casa lui din satul Pianu de Jos, județul Alba, ne-am convins că este adevărat, că în fața noastră, acest octogenar era o adevărată comoară și că am putea descoperi prin el o lume inaccesibilă până atunci românilor: lumea jucătorilor de golf sau lumea golfului, noi până atunci intrând în contact cu acest sport doar prin intermediul Eurosport – care la acea vreme transmitea majoritatea competițiilor de golf din Europa Live. Acest bătrân trebuia exploatat! Dar cum să facem? Nu aveam nici teren, nici crose, nici mingi, nimic. Ne-am hotărât să luăm lecții de golf pe un islaz la marginea satului. Dacă a văzut acest interes, bătrânul Tomiță, bun pedagog, spune după vreo zece lecții, văzând că progresez rapid: ‘Dacă vei mânui foarte bine această crosă chiar ai putea vedea întreaga lume datorită ei!’ Așa a aprins bătrânul Paul Tomiță prima făclie care mai târziu a început să lumineze golful românesc! Ce a urmat, a fost o adevărată minune. La Pianu de Jos, pe o pășune de oi, am proiectat primul teren de golf 100% natural, printre stejari seculari, pe un deal, fără a avea infrastructura specifică unui teren de golf modern. Principiul care a stat la bază a fost: ‘Rugați-vă lui Dumnezeu să ne dea ploaie, iar noi vom tunde mereu!’ Ce nu am știut atunci era faptul că natura va face restul; unde nu am tuns, au crescut bălării, care au adus animale, care – la rândul lor – au cărat semințe de toate felurile; pe unele le-au pierdut, acestea au căzut în pământ bun și au încolțit, din ele crescând copaci! Noi am făcut puțin, restul Natura sau Dumnezeu. Acum terenul de la Pianu este o adevărată capodoperă, poate cu puțină cosmetizare unul dintre cele mai frumoase terenuri dintre toate câte există! După aceea tot mai mulți români au descoperit că a-ți petrece viața sau timpul liber jucând golf înseamnă nu numai să faci sport, este un stil de viață, natură, bucurie, sănătate, întoarcerea la lumea în care ai fost creat!” spun campionii României la golf Viorel și Laurențiu Coman.

„Golful este pasiunea mea de aproape 20 ani. Cam de cand a fost lansat Golf Club Paul Tomita si de cand a fost deschis terenul de golf de la Pianu de Jos. Am crescut impreuna, alaturi de noi si noi generatii de jucatori. Azi comunitatea de golf din Romania este mai mare si mai matura. Dar Pianul de Jos a fost scoala si referinta pentru multi dintre noi, fosti membrii ai Clubului.” declara domnul Misu Negritoiu, Senior Advisor EY Romania, fost presedinte ASF si fost sef al ING Bank Romania.

PRO-AM Golf for everyone vine cu o structura de premiere unica, propunandu-si sa atraga maximum 22 jucatori profesionisti si 88 amatori (acestia jucand in flight-uri de 1 profesionist + 4 amatori). Pe 8 Iunie echipele se vor forma si antrena, pe 9 Iunie va fi ziua competitiei (cu multe alte activari conexe pentru jucatori si spectatori), ceremonia de premiere si cina festiva iar pe 10 iunie profesionistii vor juca amical cu amatorii, vor sustine workshop-uri si vor juriza o competitie pentru juniori.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Alpin57Lux, partenerii media fiind Agerpres, Cariere, Centrul De Informare si Promovare Turistica Alba Iulia, Cronica Romana, DCNews, Doingbusiness.ro, GolfinRomania.ro, National TV, National24Plus, NationalFM, Manager Express, New Edition News, Radar de Media, Radio Romania, Rol.ro, Romania Libera, Transilvania Business, Turnul Sfatului, Urbea Mea.

Mai multe detalii despre eveniment si inscrierea in competitie pe pagina Facebook si www.professional-golf-romania.ro

