71 cazuri de coronavirus în Alba, în creștere cu 21 de îmbolnăviri noi confirmate OFICIAL în ultimele 24 de ore

În județul Alba, azi 7 aprilie 2020, se află în carantină 466 persoane, 100 persoane ieșite din carantină, 940 persoane izolate la domiciliu, 2985 persoane ieșite din izolare, 4 persoane vindecate, număr decese: 1.

Situație COVID-19, județul Alba la 7 aprilie 2020:

▶cazuri confirmate – 71 (70 din jud. Alba + 1* cu domiciliul in Alba dar preluat de pe aeroport CJ si internat in AB SJU), din care 30+1* în spital, 35 la domiciliu și 4 vindecate, 1 decedat)

▶persoane in carantina – 466 (464 in spatii de carantinare, 2 in spital)

▶persoane iesite din carantina – 100

▶persoane izolate la domiciliu – 940

▶persoane ieșite din izolare – 2985

▶locuri ocupate in spatii de carantinare – 464

▶locuri libere in spatii de carantinare – 55

▶corturi instalate pentru pretriaj la unitatile spitalicesti – 14 (1 la Alba Iulia, 1 Centru de Dializă Alba Iulia, 2 la Aiud, 2 la Cimpeni, 1 la Abrud, 1 la Blaj, 1 la Cugir, 2 la Sebes, 2 la A1 km 312 – parcare CIC Pianu, 1 la SAJ Alba)

▶containere modulare instalate pentru pretriaj la unitatile spitalicesti – 9 (4 la Alba Iulia – puse la dispozitie de Institutia Prefectului Alba si Primaria Alba Iulia, 1 la Sebes, 2 la Aiud, 2 la Blaj).

Până astăzi, 7 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 4.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate și externate.